「国際親善試合、日本−アイスランド」（３１日、国立競技場）

サッカー日本代表のスタメンが発表された。前日会見で森保監督が先発起用を明言していたＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝、ＤＦ吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー＝らが名を連ねた。アイスランド戦限定で４年ぶりの招集となった吉田が主将を務める。

Ｗ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）直前の国内壮行試合。森保監督は「多くの方々がＷ杯に向けての代表の活動を認知、認識してくださって、より多くの方々と日本一丸でＷ杯に挑むことをやりたい」と意気込み、吉田については開始１０分まで限定の先発起用を明かしていた。日本代表は６月２日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイ入りし、その後ベースキャンプ地の米・ナッシュビルで調整。日本時間１５日に１次リーグ初戦のオランダ戦を迎える。

スタメンは以下の通り。

▽ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）

▽ＤＦ、板倉滉（アヤックス）、吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）、冨安健洋（アヤックス）

▽ＭＦ遠藤航（リバプール）、田中碧（リーズ）、堂安律（Ｅフランクフルト）、久保建英（レアル・ソシエダード）、伊東純也（ゲンク）、中村敬斗（スタッド・ランス）

▽ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）