2026年5月29日、中国メディア・観察者網は、日本の総人口が20年からの5年間で309万7000人減少したことが最新の国勢調査データで明らかになったことを報じた。

記事は、25年10月1日時点の日本の総人口が約1億2300万人で、20年から309万7000人（2．5％）減少したと紹介。5年に1度行われる国勢調査では15年の調査で初めて減少に転じて以降、3回連続の減少であり、減少幅は過去最大になったと伝えた。

また、総人口の内訳が男性5977万8826人、女性6327万698人となり、都道府県別で人口が増えたのは東京（1．4％）と沖縄（0．1％）のみだったと指摘。少子高齢化による「自然減」（死亡数が出生数を上回ること）の拡大が人口減の要因だとする総務省の見解を伝え、出生率が低下傾向にあるため、日本の人口は今後も減少が続く見通しだとした。

このニュースに対し、中国のネットユーザーからは「日本の心配より自分たちのことを考えるべきだ」「中国の人口は日本の10倍だから、将来の減少も10倍になる」「中国も少子高齢化は日本より深刻だ」といった、自国の人口問題に目を向けるコメントが多く寄せられた。

また、具体的な試算を示す声もあり、「1960年代生まれと1980年代生まれという二つの人口の山がある。平均寿命を80歳とすれば、15年ほど後には60年代生まれの死亡がピークを迎え、5年で数千万人が亡くなる事態も冗談ではなくなる」との指摘や、「人口減少が直線的に進むと思っているのか。指数関数の威力をわかっていない」と、減少ペースの加速を懸念する意見もあった。

このほか、「工業化で生産力が大きく高まり、暮らしは豊かになったのに、なぜ結果は人々の願いと逆になるのか」と現代社会のあり方そのものを問う声も見られた。（編集・翻訳/川尻）