東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア「ナイト料金」が新登場！ 19時以降は通常よりお得に利用可能
東京ドームシティにある“東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）”は、6月1日（月）から、仕事終わりのリフレッシュに最適な「ナイト料金」を新設する。
【写真】週末の楽しみを広げるメニューも提供！ 元気が出る「朝ごはん」など
■週末の仕事終わりに最適
今回新設される「ナイト料金」は、19時00分以降のチェックインで、スパ ラクーア入館料が通常より1000円（税込）引きになるお得なプラン。
また、5階にある「CAFE CASA＆Deli」では週末の楽しみを広げるメニューの提供もスタート。金、土、祝前日に利用可能で、「朝ごはん」の和朝食や洋朝食、「夜食」のカレーライスや牛すじ肉うどんが味わえる。
さらに、女性向けの「コスメティックバー」が、5月1日（金）より常設コーナーとして登場。通期で用意される「エトヴォス」に加え、6月に展開される「ミルクタッチ」など、最新コスメを自由に試すことができる。
なお、東京ドーム天然温泉 スパ ラクーアは「トータルでキレイがかなう」温浴施設。豊かな天然温泉とサウナをはじめ、各種エステサロンや、ヘルシーなレストラン＆カフェに広いリラクゼーションスペースを備えている。
【写真】週末の楽しみを広げるメニューも提供！ 元気が出る「朝ごはん」など
■週末の仕事終わりに最適
今回新設される「ナイト料金」は、19時00分以降のチェックインで、スパ ラクーア入館料が通常より1000円（税込）引きになるお得なプラン。
また、5階にある「CAFE CASA＆Deli」では週末の楽しみを広げるメニューの提供もスタート。金、土、祝前日に利用可能で、「朝ごはん」の和朝食や洋朝食、「夜食」のカレーライスや牛すじ肉うどんが味わえる。
なお、東京ドーム天然温泉 スパ ラクーアは「トータルでキレイがかなう」温浴施設。豊かな天然温泉とサウナをはじめ、各種エステサロンや、ヘルシーなレストラン＆カフェに広いリラクゼーションスペースを備えている。