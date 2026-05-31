◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武０―６ＤｅＮＡ（３１日・ベルーナドーム）

ウィニングボールを手にしたＤｅＮＡ・尾形崇斗投手（２７）は「試合中も『尾形〜』って声援が聞こえていましたし、ヒーローインタビューでもたくさんの声援が飛んできた。本当にこのチームに来てよかった」と、感慨深い様子で移籍後初登板初勝利の余韻に浸った。

初回先頭のカナリオを１５８キロの直球で空振り三振に仕留めて波に乗った。序盤は自身最速タイ１５９キロの直球とスライダーを軸に、２巡目以降はカーブとスプリットを織り交ぜ西武打線を手玉に取った。５回２安打７奪三振。９１登板目の初先発で価値ある１勝目をつかんだ。

１２日に井上とともに移籍してきたばかり。ソフトバンクに移ったレギュラー捕手の山本と「１対２」の交換トレードだった。年俸面でも“不均衡”に映るだけに、編成に対するベイ党の懐疑的な意見がＳＮＳ上を飛び交った。その分、重圧も感じたが「受け入れて投球の糧に」と力に変えた。

尾形は言った。「これからも山本君も自分も井上も全員で頑張っていければ」。常勝軍団でならした剛腕が新天地でさらに己を高めていく。