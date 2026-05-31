◇交流戦 ロッテ4―2阪神（2026年5月31日 ZOZOマリン）

ロッテが逆転勝ちで連敗を2で止め、借金を再び2に戻した。

先発のロングが初回3者連続三振を奪うなど4回を3安打1失点と力投。1―1の5回に4回を2番手の小野が1点勝ち越しを許したものの、その裏2死一、二塁から「9番・中堅」で今季初スタメンの和田が右前適時打を放っておいつくと、6〜8回は沢田、中森、鈴木が完全リレー。8回1死一、二塁から山口の右中間への2点適時二塁打で勝ち越した。

9回は守護神の横山が2死満塁のピンチを招きながらも無失点で切り抜け、12球団トップの19セーブ目。鈴木が今季4勝目を挙げた。

9回2死満塁の場面で黒木投手コーチではなく、自らマウンドに足を運んだサブロー監督は「死ぬ気で抑えろ。死ぬ気で守れと」とゲキを飛ばしたと明かし、「みんなが頑張ってくれたおかげで、うちにとっては非常に大きい1勝になりました」と振り返った。

8回に決勝打を放った山口の活躍については「さすが4番というか。今年は彼もかなり気合い入っていて。これまでの分も全て吐き出しているような感じもするんで、僕はもう非常にうれしいです」喜んだ。