¡Ú¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û£²´§¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤È¾¾»³¤Ë´¶Æ°¡¡¸«¾å°¦¡Ö¿ÍÇÏ°ìÂÎ¡×ÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ö¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¤Î°ì¸À¡×
¡¡¡þÂè93²óÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¡¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ê2026Ç¯5·î31Æü¡¡Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡2023Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É7944Æ¬¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡ÖÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤¬Í¥¾¡¡£»©·î¾Þ¤ËÂ³¤¯2´§¤òÃ£À®¤·¡¢2020Ç¯¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¡¢»Ë¾å25Æ¬ÌÜ¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡É½¾´¼°¤Ç¤Ï2026Ç¯JRAÇ¯´Ö¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸«¾å°¦¤ÈÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢§¸«¾å°¦¡¡º£Ç¯¤âÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢À¿¤Ë¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼ÅöÆü¤ÎÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²¿ÅÙÍè¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Î¹âÍÈ´¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í¥¾¡¤µ¤ì¤¿¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤È¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¤¬¿ÍÇÏ°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤µ°À×¤ò»×¤¦¤È¿¼¤¯¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¡¢¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯ÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤Îò»Ë¤ò¡¢³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¹¬¤»¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤´¶Æ°¤ò°ì½ï¤Ë¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¡ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÎÉñÂæ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Îµ¤Ç÷¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¶Á¤¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤µ¤ì¤¿¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤È¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¤¢¤Î½Ö´Ö¤ÎÁö¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¤Î°ì¸À¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¾¡Éé¤ÎÇ®¶¸¡¢¤½¤·¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¾ðÇ®¡£¤½¤Î±²¤ÎÃæ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¶¥ÇÏ¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬»ý¤ÄÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤¡¢Ãæ±û¶¥ÇÏ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£