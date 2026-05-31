「Google Japan」公式Xで公開

サッカー日本女子代表（なでしこジャパン）MF長谷川唯の巧みなテクニックに感嘆の声が漏れた。森保ジャパン（男子サッカー日本代表）MF堂安律から提示された課題「超低空」ハーフボレーシュートに挑戦。難易度の高い課題をいとも簡単に成功させ、絶賛の声が上がっている。

反響を呼んだのは「Google Japan」公式Xで公開された動画だ。投稿には「長谷川唯選手が堂安律選手からの課題にチャレンジ！『超低空』ハーフボレーシュート、難しいとのことですが成功なるか…？」と綴られ、課題にチャレンジする様子が伝えられた。

堂安が実践した動画を見て「うま！ これうまいっす！」と声を上げた長谷川。集中した表情でボールを高く上げ、ワンバウンド直後に低く抑えた完璧なハーフボレーを決めた。直後に両手を広げ「終わりで〜〜す！」と笑顔。女子サッカー界屈指のテクニシャンとして意地を見せた。

堂安からの課題をあっさりクリアしてしまった姿に、ファンからは「長谷川唯、半端ないな」「いとも簡単に成功」「狂気的な巧さ」「天才すぎる」「普通にできちゃってスゴすぎる！」「日本サッカー史上小野伸二と並ぶ天才」と衝撃の反応が相次いだ。

29歳の長谷川はイングランド女子1部マンチェスター・シティ女子所属で、なでしこジャパンの主力を担う1人。男子顔負けの卓越したテクニックの持ち主で、超絶リフティングやターンでファンを魅了している。



（THE ANSWER編集部）