フォロワー130万の“日本一美しいドラマー”、ミニスカワンピ姿が「可愛すぎ」「スタイル抜群」
ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダーの大野真依が31日にInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露し、ファンを喜ばせている。
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 グラビア姿にも驚きの声（22枚）
グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。
そんな彼女が「昨日の愛媛チェキ会の衣装」と投稿したのは自身の全身ショット。ノースリーブのミニスカワンピ×ロングブーツ姿で魅せた。ファンから「可愛すぎ」「スタイル抜群」「めちゃくちゃカッコいい」などの声が集まっている。
引用：「大野真依」Instagram（@mai__24_）、X（@maixx102419）
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 グラビア姿にも驚きの声（22枚）
グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。
そんな彼女が「昨日の愛媛チェキ会の衣装」と投稿したのは自身の全身ショット。ノースリーブのミニスカワンピ×ロングブーツ姿で魅せた。ファンから「可愛すぎ」「スタイル抜群」「めちゃくちゃカッコいい」などの声が集まっている。
引用：「大野真依」Instagram（@mai__24_）、X（@maixx102419）