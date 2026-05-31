大野真依、ソロショット　※「大野真依」Instagram

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　ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダーの大野真依が31日にInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露し、ファンを喜ばせている。

【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」　グラビア姿にも驚きの声（22枚）

　グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。

　そんな彼女が「昨日の愛媛チェキ会の衣装」と投稿したのは自身の全身ショット。ノースリーブのミニスカワンピ×ロングブーツ姿で魅せた。ファンから「可愛すぎ」「スタイル抜群」「めちゃくちゃカッコいい」などの声が集まっている。

引用：「大野真依」Instagram（@mai__24_）、X（@maixx102419）