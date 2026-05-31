ほしのあき49歳、ピラティス姿にネット衝撃「スタイル抜群」「脚長すぎ！」 夫は13歳年下＆1児の母
タレント・ほしのあきが、31日までにInstagramを更新。トレーニングに励む姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】ほしのあき49歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
今回「ピラティスを初めてもうすぐ1年！」と公開したのはマシンピラティスを行う姿。「少しだけど体幹もしっかりしてきたかなぁ〜 腰痛も無くなってるし、コツコツと無理なく体を動かすのは大切だね」とつづった。ファンからは「努力されてて素敵」「スタイル抜群」「脚長すぎ！」などの反響が集まっている。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき49歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）