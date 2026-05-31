THE SUPER FRUITが、2026年第3弾となる新曲「もちもちメンタルッ！」を5月30日に配信リリースした。

（関連：【画像あり】THE SUPER FRUIT、ホールツアー『ONE FLOWER HALL TOUR2026』ライブ写真）

本楽曲は、5月29日に行われたホールツアー『THE SUPER FRUIT「ONE FLOWER HALL TOUR2026」』のセミファイナル公演で初披露されたもの。GENICの小池竜暉による提供曲で、“もちもち”というフレーズを使用した、グループらしいユーモアのある一曲となっている。なお同ツアーは、5月30日の仙台銀行ホールイズミティ21公演でファイナルを迎えた。

また、8月22日にヒューリックホール東京にて『ROCK! ROCK! FRUIT! 2026 - Heat Up Summer 真夏の情熱 -』を開催することも発表。本公演では、“Rockでクールで情熱的なスパフルをコンセプト”にしたライブを披露する。

なおTHE SUPER FRUITは、12月12日開催の自身最大規模となるワンマン公演『THE SUPER FRUIT WORLD2026』に向けて、約2年ぶりとなる47都道府県フリーライブ『GO!GO!スパフル47都道府県フリーライブ全国行脚 - Road to 両国国技館 -』を7月より開催。一部詳細がHPにて発表されている。

【メンバーコメント】

＜阿部隼大＞

・「もちもちメンタルッ！」曲全体を通してとてもキャッチーで、その中に僕たちが伝えたい自分らしさを大切にして欲しいというメッセージも込められている曲なのでたくさんの方に届いて欲しいです。そして歌っていて踊っていて楽しくなれる曲なのでこれからライブで披露していくのが楽しみです。

・8/22のRRFワンマンへの意気込み去年のRRFでは初めてタップダンスをしたりと新しい挑戦があり僕たちも新鮮な気持ちで取り組めたので今年も楽しみです！また進化した阿部隼大をお見せします。

・ツアー終わって両国向けて47もあってのLIVEまわりについて2年ぶりに47都道府県をまわれることが本当に嬉しくて、全国のフルファミと一緒に最高の夏にしたいと思ってます！そしてたくさんの方に僕たちを知っていただく機会になればなと思っています。そしてその勢いのまま両国も大成功に収めたいです！

＜堀内結流＞

「もちもちメンタルッ！」は中毒性がすごくあって聴くだけでポジティブな気持ちになれる曲で、「そんなに無理しなくていいんだ」って自然と思わせてくれます！何よりこのリズムがずっと頭から離れません...

そして！復活のRRF❗️いつもと違うスパフルが見れるし、みんな本当にバチかっこいいです！メンバーの違った顔も見れるので期待していてください！ツアーを終えて、ここからは47都道府県フリーライブも始まります。両国に向けてもっともっと熱くなっていきます。まだまだ会える機会もたくさんあるので最高に濃い一年にしようねー！！

＜星野晴海＞

・「もちもちメンタルッ！」パワーワードでインパクトのあるポップなスパフルらしい1曲になっていると思います！！はる自身もこの曲を通して、「もちもちメンタルッ！」をみんなと一緒に身につけていきたいなと思います！

・8/22のRRFワンマンへの意気込み今年は夏にやるRRF！！アッツアッツで盛り上がれるのが今からでも想像できてとてもワクワクします！！

・ツアー終わって両国向けて47もあってのLIVEまわりについて47都道府県フリーライブをやってから、地域の皆さんとの繋がりを感じるようになったので、今年2年ぶりにまわることで更に皆さんに親近感を感じて貰えるいい機会なのかなと思いますので、とっても楽しみです！

＜小田惟真＞

「もちもちメンタルッ！」はすごくキャッチーで、THE SUPER FRUITでは久々のジャンルだったので今年の夏には47都道府県フリーライブで全国を回るのですごく楽しみです！そしてまたRRFが一夜限りで帰ってきたので、前回とは違うかっこよさをお届けできるように頑張ります！アッツアッツで盛り上がれるのが今からでも想像できてとてもワクワクします！！みなさんと一緒に楽しみたいです！

＜田倉暉久＞

・「もちもちメンタルッ！」この時代特有かもしれないですが、常に冷静でいなきゃいけない雰囲気などをどうしても感じてします。そんな世の中に「もちもちメンタルッ！」という自由さを日本全国に届けられたらいいなと思います。

・8/22のRRFワンマンへの意気込み前回のRRFから期間は少し空きましたが、今回でさらに熱いLIVEをし、RRFを定期開催できるようにしたいですね。精一杯暴れます。

・ツアー終わって両国向けて47もあってのLIVEまわりについて僕の誕生日である12/12に両国国技館でのワンマンライブを開催するという身に余る光栄を感じつつ、なにより貴重な土曜日を僕たちに割いてくれた皆様を全力で楽しませられるパフォーマンスをします！その為に今夏の47都道府県からエンジン全開で突っ走ります！

＜松本勇輝＞

・「もちもちメンタルッ！」今回の「もちもちメンタルッ！」は、本当に最強のメンタルソングだなって思います。僕自身も、この曲にたくさん背中を押してもらいました。嬉しいも悲しいも、全部ひっくるめて“自分だけの味”になるんだって、この曲を通して感じました。いつもと違う自分になった時こそ、「こんな自分もいるんだ」って楽しんでみる。そうやって新しい自分と出会える曲でもあるなって思います。あと、メンバーから“まつもち”って呼ばれることが多いので、「まつもちメンタルじゃん！」ってよく言われるんです（笑）だから僕自身もまつもちメンタルとして、この曲が聴いてくださる皆さんにも重なって、それぞれの背中を押せる最強ソングになってくれたら嬉しいです。

・8/22のRRFワンマンへの意気込みRRF、またやってきましたね！この日は、僕たちTHE SUPER FRUITの“いつもとは違う色”を存分に感じてもらえるライブになると思っています。去年、フルファミのみんなと一緒に感じたロックを、また奏でられることが本当に嬉しいです。前回とはまた違った体験や、新しいTHE SUPER FRUITの一面を届けられるんじゃないかなと思っています。ぜひ会場で、一緒に最大級のロックを感じましょ！！！

・ツアー終わって両国向けて47もあってのLIVEまわりについてツアーでは煌びやかな花に包まれた世界の中で、フルファミのみんなと一緒に音楽を楽しむことができて、僕自身も本当に幸せな時間でした。次はROCK ROCK FRUITさらに47都道府県ツアーも始まります。その先には、今年の集大成となる両国国技館でのライブも待っています。今から、これから待っている未来にすごく胸を膨らませています。「今年もスパフルといてよかった」って思ってもらえる一年にしたいですし、僕も大好きなフルファミのみんなと一緒に素敵な日を過ごしたいです。ぜひ皆さん今年も一緒に最大級に楽しみましょう！僕たちも、夢の舞台に向けてたくさん準備していきます。

＜鈴木志音＞

・「もちもちメンタルッ！」新曲（もちもちメンタルッ！）が解禁されました！こちらの楽曲は1回聴いたら必ずポジティブ思考になること間違いなしの中毒性たっぷりの楽曲となっています！歌詞にある『ハートにぎゅっと詰めてお届けハピでポジティブが世界を救ってもちもちメンタルで笑顔になっちゃえっ!』というところがとても個人的に好きで日常で落ち込んだ時も「もちもちメンタルッ！」でポジティブを手に入れちゃおうと思いました！ポジティブな性格なぼくからしたら最高の楽曲です！「もちもちメンタルッ！」を聴いて是非たくさんポジティブになってください！

・8/22のRRFワンマンへの意気込みRRF今年もやっちゃいます！！！去年に引き続き大好評だったRRFワンマンライブを今年も開催するということで！！とても嬉しいし、かなり気合いが入ってます！いつものスパフルとはちょっと違うロックでかっこいい！クールなスパフルを見れる！そんなRRFなので是非楽しみにしていてください！今年も一緒にROCKになろうぜ！！

・ツアー終わって両国向けて47もあってのLIVEまわりについてこれからたくさんライブがあります！47都道府県フリーライブも発表されましたね！2年ぶりの開催！とても楽しみでです！みなさんのお近くの会場にぜひ遊びに来てください！！

（文＝リアルサウンド編集部）