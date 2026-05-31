¡ÖÅêÂÇ¤È¤â¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¡×À¾Éð¡¦À¾¸ý´ÆÆÄ¤¬5·î¤òÁí³ç¡¡¼Ú¶â2¤Î3°Ì¤«¤éÃù¶â10¤Î¼ó°Ì¤ØÉâ¾å
¡ÖÅêÂÇ¤È¤â¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¡×À¾Éð¡¦À¾¸ý´ÆÆÄ¤¬5·î¤òÁí³ç¡¡¼Ú¶â2¤Î3°Ì¤«¤éÃù¶â10¤Î¼ó°Ì¤ØÉâ¾å
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï DeNA6-0À¾Éð¡Ê31Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
5·î¤ÎÀï¤¤¤ò½ª¤¨¤¿À¾Éð¤ÎÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤¬1¤«·î¤òÁí³ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥ï¥¤¥Ê¥ó¥¹Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·5²óÈï°ÂÂÇ7¡¢4¼ºÅÀ¡£ÂÇÀþ¤Ï3°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢3Æü°ÊÍè¤Î´°ÉõÉé¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Åª¤ò¤·¤Ü¤êÀÚ¤ì¤º¡¢Åª¤ò¤·¤Ü¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤â¤Ï¤¸¤ÊÖ¤»¤º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Æü¤Ï´°Á´¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤È¤³¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Éð¤Ï4·î½ªÎ»»þÅÀ¤Ç13¾¡15ÇÔ1Ê¬¤±¡¢¼ó°Ì¤È4.5¥²¡¼¥àº¹¤Î3°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢5·î¤Ï18¾¡6ÇÔ1Ê¬¤±¤ÇÃù¶â¤ò12¸Äºî¤ê¡¢2°Ì¤Ë¥²¡¼¥àº¹1¤ò¤Ä¤±¼ó°Ì¤Þ¤Ç¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅêÂÇ¤È¤â¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÃù¶â¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÎ®Àï¤ÎÆþ¤ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢µå¾ì¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡Ê6·î2Æü¤«¤é¡Ëºå¿À¤µ¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÂæÉ÷¤âÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£