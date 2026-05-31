1935Ç¯¤Î¡Ø´ðÁÃ±Ñ¸ì¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¨¡¨¡±Ñ¸ì¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¥Ú¥ó¤Î»ý¤Á¤«¤¿¡©¡Ú´ðÁÃ±Ñ¸ì¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Û

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He is a young frog now.
He was once a little tadpole.
He will soon be an old frog.
We are young frogs now.
We were once little tadpoles.
We shall soon be old frogs.
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Spring is coming, spring is coming!
Birdies, build your nest;
Weave together straw and feather,
Doing each your best.
Spring is coming, spring is coming,
Flowers are coming, too;
Pansies, lilies, daffodillies,
Now are coming through.
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1. Good morning!
2. Good afternoon!
3. Good evening!
4. Have you a pencil?
5. Give me (some paper).
6. Thank you (very much).
7. Don't mention it!
8. I don't understand.
9. Yes, I see.
10. Please, write it down.
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I am a dog.
I have a master.
My master is very kind to me.
He takes me everywhere he goes.
Mine is the best of masters.
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