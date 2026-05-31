¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤¬2Ï¢ÇÆ¡¡°ìÉô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Ë½ÅÌ²½¡Ä400¿Í°Ê¾å¹´Â«
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤¬2Ï¢ÇÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Ë½ÅÌ²½¤·¡¢·Ù»¡¤È¾×ÆÍ¤¹¤ëÁû¤®¤È¤Ê¤ê¡¢400¿Í°Ê¾å¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥¼ÄÌ¤ê¤Ç¤Ï30Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Î2Ï¢ÇÆ¤ò½Ë¤¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤ªº×¤êÁû¤®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°ìÉô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Ë½ÅÌ²½¤·¡¢Å¹ÊÞ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÊü²Ð¤ä¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤ë¤Ê¤É¤ÎÇË²õ¹Ô°Ù¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤ª¤è¤½8000¿Í¤Î·Ù»¡´±¤é¤¬·Ù²ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÃ°µ¤Î¤¿¤á¤ËºÅÎÞ¥¬¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Á´ÅÚ¤Ç400¿Í°Ê¾å¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤Î½éÍ¥¾¡¤Î»þ¤Ë¤Ï2¿Í¤¬»àË´¡¢200¿Í¶á¤¯¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£