Íý»öÄ¹¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¸òÂå¡¡ËÌ³¤Æ»¥¢¥¤¥Ì¶¨²ñ
¡¡ËÌ³¤Æ»¥¢¥¤¥Ì¶¨²ñ¤Ï31Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÇÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢8ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·Íý»öÄ¹¤ËËÜÊÌ¥¢¥¤¥Ì¶¨²ñ¤Î¾®ÀîÅ¯Ìé²ñÄ¹¡Ê54¡Ë¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£Íý»öÄ¹¸òÂå¤Ï2020Ç¯°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡¾®Àî»á¤ÏÍý»ö²ñ¸å¡¢¡Ö¥¢¥¤¥ÌÌ±Â²¤ÎÊ¸²½Å¯³Ø¤¬¤³¤ì¤«¤é¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£¸ÀÍÕ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤ÈÊ¸²½¤¬¿êÂà¤¹¤ë¤Î¤Ç¥¢¥¤¥Ì¸ìÏÃ¼Ô¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼èºà¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£ÉûÍý»öÄ¹¤Ë¤ÏÊ¿¼è¥¢¥¤¥Ì¶¨²ñ¤ÎÌÚÂ¼±ÑÉ§Á°²ñÄ¹¡Ê62¡Ë¤¬½¢¤¤¤¿¡£
¡¡7ÂåÌÜÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¿·¤Ò¤À¤«¥¢¥¤¥Ì¶¨²ñ¤ÎÂçÀî¾¡²ñÄ¹¡Ê81¡Ë¤Ï¡¢³¤³°¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥ÌÌ±Â²¤Î°ä¹üÊÖ´Ô¤òµá¤á¤ë³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£