¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶È³¦¤ÎÀ¾ÆüËÜ¤ÎÍº¡¦¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¡¡Á´¹ñ70Å¹¤ò³ÊÉÕ¤±¤·¤¿¤é¡Ä1°Ì¤ÎÂç·¿Å¹ÊÞ¤ÏÍ£°ì¤ÎÊÐº¹ÃÍ80Ä¶¡¡¡ÖÇîÂ¿¤ÈLECT¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¾å¤Ç¤â¤¤¤¤¡×
Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¦¶å½£¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¾ÆüËÜ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¡×¡£¤½¤Î70Å¹ÊÞ¤òÆÈ¼«¤Î´ð½à¤Ç¡ÈÊÐº¹ÃÍ²½¡É¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°É½¤¬¡¢X¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÏ¸µ¤Î¹Åç¤òÍÞ¤¨¡¢1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤äÃÏ°è¤ÎÏÃÂê¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë @tachigeography¤µ¤ó¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¡¢ÆÈ¼«¤Ë»»½Ð¤µ¤ì¤¿ÊÐº¹ÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤¬½ç¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥Ê¥ó¥È¹½À®¤«¤é½¸µÒÎÏ¤ò²Ä»ë²½
ÊÐº¹ÃÍ¤Î»»½Ð¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î½¸µÒÎÏ¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¿ä»¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦¶È»ÜÀß¤Ï¡¢Ì¥ÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤òÍ¶Ã×¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÂ¦¤â½¸µÒÎÏ¤äÇä¤ê¾å¤²¤¬¸«¹þ¤á¤ë»ÜÀß¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»ÜÀß¤Î½¸µÒÎÏ¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢»¨²ß¡¢¿©ÊªÈÎ¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Î¼çÍ×150¥Æ¥Ê¥ó¥È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤æ¤á¥¿¥¦¥ó³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´ºº¡£¥Æ¥Ê¥ó¥È¤´¤È¤ËÅÀ¿ôº¹¤Ï¤Ä¤±¤º¡¢1¤Ä¤Î»ÜÀß¤ËÂÐ¾Ý¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤·¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤È¤·¤Æ»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î»ÜÀß¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÉô¤ÎÂç·¿Å¹¤ä½¸µÒÎÏ¤Î¹â¤¤»ÜÀß¤Ë¸Â¤Ã¤Æ½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤ËÅÀ¿ô¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡È¥À¥¤¥½¡¼¡É¤Ï9³ä°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È3COINS¡É¤Ï¡ÊÊÐº¹ÃÍ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¾å°Ì3³äÄøÅÙ¤Î»ÜÀß¤Ë¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÈFrancfranc¡É¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì6»ÜÀß¤Ë¤Î¤ß½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ê½ÐÅ¹Àè¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Þ¤Ç¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ë½¸µÒÎÏ¤ò²Ä»ë²½¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¤¿¤À¤·¡¢¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Ï¥Æ¥Ê¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä¾±ÄÇä¤ê¾ì¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¾¦¶È»ÜÀß¤ò¸«¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°ì¤Ä¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µÅ¹ÊÞ¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬Â³¡¹
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤íÂ¢²¦Å¹¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¶á¡¹¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÇîÂ¿¤ÈLECT¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¾å¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¡ÖÌ´ºÌÅÔ¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¾å¤ËÍè¤ëÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ø¤Î°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
@tachigeography¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¡Ö¡»¡»Å¹¤Ï¤â¤Ã¤È¹â¤¤¡¿Äã¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤ä¡¢¡ÖÃó¼Ö¾ì¤¬º®¤à¡×¡Ö±Ç²è´Û¤¬¤¢¤ì¤ÐºÇ¶¯¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¼¤¬ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤Ïº´²ì¡¢¡ÈµïÈ´¤¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¡É¤â
@tachigeography¤µ¤ó¤Ï¼óÅÔ·÷½Ð¿È¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò½ä¤ë¤¦¤Á¡¢Âç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¹ÊÞ¤«¤é¾®¤µ¤á¤ÎÁí¹ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤âÂ¿ÍÍ¤Ê·Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤ÊÃíÌÜÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¡Ö¤æ¤á¥¿¥¦¥óº´²ì¡×¡£Å¹ÊÞÌÌÀÑ¤ÏÌó5Ëü8000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ãó¼Ö¾ìÂæ¿ô¤ÏÌó3300Âæ¤ÈÂçµ¬ÌÏ¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤äGU¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¡¢¥í¥Õ¥È¡¢¥Ë¥È¥ê¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¡¦¿Íµ¤¥Æ¥Ê¥ó¥È¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£@tachigeography¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ¬ÌÏ¤ä¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Î½¼¼ÂÅÙ¤òÌ¥ÎÏ¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿»ÜÀß¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¤æ¤á¥¿¥¦¥óÊ¡»³¡×¤ä¡¢¸µÀ¾Í§¥¶¡¦¥â¡¼¥ë¤Î¡Ö¤æ¤á¥¿¥¦¥óÉ±Ï©¡×¡Ö¤æ¤á¥¿¥¦¥ó²¼¾¾¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈµïÈ´¤¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿»ÜÀß¤ò¤æ¤á¥¿¥¦¥óÎ®¤ËºÆÀ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Î»ÜÀß¤È¤Ï°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
@tachigeography¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¦¶È»ÜÀß¥Ä¥¢¡¼¤ä³¹Êâ¤³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡ÖÁá°ðÅÄÂç³Ø¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¸¦µæ²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿È¶á¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦»³²¬ ¤â¤È»Ò¡Ë