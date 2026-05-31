¥Î¥Ö¥³¥ÖµÈÂ¼¿ò¡È¾®Ã®¤è¤·¤â¤È¡É¤Î»×¤¤½Ð¸ì¤ë¡ÖÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¡Ê45¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»×¤¤½Ð¤Î·à¾ì¤òË¬¤ì¤¿¡£
µÈÂ¼¤ÏÃÏ¸µ¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¤¡¢¾®Ã®¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ËË¬¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤ÏµÈËÜ¤¬¾®Ã®¤Ëºî¤Ã¤¿·à¾ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
µÈÂ¼¤Ï·à¾ì¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö¤¦¡¼¤ï¡ª¡¡¤½¤¦¤À¡£26Ç¯¤Ö¤ê¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñµ²±¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¡£ÁÛÁü¤À¤È1.5ÇÜ¤«2ÇÜ¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤ïËÍ¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤·à¾ì¤Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢·à¾ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£»×¤¤½Ð¤¹¤Ê¡Á¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
µÈÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤Ï½»¤ß¹þ¤ß¤Ç¥Í¥¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þËÍ¤é¥³¥ó¥Ó¤ÏÅìµþ¤Ç½ÐÈÖ¤È¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÈËÜ¤Î´ë²è¤«¤Ê¤ó¤«¤ÇËôµÈ¤¯¤ó¤ÎÁ°¤Î¥³¥ó¥Ó¤À¤Ã¤¿¡ÖÀþ¹á²Ö²Ð¡×¤¬Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ËÍ¤é¤âÂè2ÃÆ¤È¤·¤ÆËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢Âçºå¤«¤é¤âÀèÇÚ·Ý¿Í¤µ¤ó¤È2ÁÈ4¿Í¤Ç½»¤ß¹þ¤ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
µÈÂ¼¤Ï¡Ö¾ì½ê¤¬¾ì½ê¤Ç¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¹¤·¡£¤·¤«¤â¾®Ã®±Ø¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤ë¤«¤éÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬1¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£Ê¿¶Ñ¤Ç¤â2ÎóÌÜËä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡ÊÉñÂæ¤Ë¡ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1½µ´Ö¤°¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤ªµÒ¤µ¤óÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç½µËöÌµÎÁ¤Ç¼êÇä¤ê¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤ä¤ê¤Þ¤¹¤ó¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤«¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¼ä¤·¤µ´¶¤¸¤Þ¤¹¤±¤ÉÅö»þ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£½é¤á¤ÆµÈËÜ¤Î·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö´Ñ¸÷Ì¾½ê¾®Ã®¤è¤·¤â¤È¡×¤Ï2004Ç¯¤ËÊÄ´Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£