¡Ú¹Åç¡Û²¬ËÜ½Ù¤¬È¿¾Ê¡Ö¹¶¤áÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡× ¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤â¡Ä
¡¡¹¥Åê¤ÏÇòÀ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£¹Åç¤Î²¬ËÜ½ÙÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£³£±Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¶²ó£¶°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡¢£¶Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ»Í»àµå¤ÈÎÏÅê¡£¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¤Ï£±¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¡¢±¦ÏÓ¤Ïº£µ¨£³ÇÔÌÜ¡Ê£³¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯¥¢¥¦¥È¤ò½Å¤Í¤¿¡£½é²óÆó»à¤«¤é¶áÆ£¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ª¸¶¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡££³²ó¤Ï¾±»Ò¤Ë°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÅðÎÝ¤âµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤Ã¤¿¡££µ²ó¤Ë¤Ï°ì»àÆóÎÝ¤«¤é¹â¶¶¡¢¾±»Ò¤òÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë£µ²ó¤Þ¤Ç£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀÅêµå¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤âÆâÍÆ¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡Öº£Ç¯°ìÈÖ¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤Ï¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£°¡½£°¤Î£¶²ó¤À¤Ã¤¿¡£°ì»à¤«¤é¼þÅì¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¡¢¤µ¤é¤ËÅðÎÝ¤ÇÆÀÅÀ·÷¤Ø¿Ê¤Þ¤ì¤ë¡£Â³¤¯¶áÆ£¤Ëº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÀèÀ©Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë·ª¸¶¤Ë¤Ï±¦ÍãÀÊ¤Ø£±£¶¹æ£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£¤³¤Î²ó¤À¤±¤Ç£³ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï¼ºÅÀ¾ìÌÌ¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£¡Ö´Å¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹¶¤áÊý¡¢Æþ¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡×¡£ÆÃ¤Ë¶áÆ£¤Ø¤Î°ìÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤³¤ÇÍè¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÆþ¤êÊý¤ò¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï±¦ÏÓ¤ÎÅêµå¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£Ç´¤ê¶¯¤¯¡¢¤¤¤¤ÂÇ¼Ô¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¸òÎ®Àï³«Ëë£¶Ï¢ÇÔ¡¢¼Ú¶â£±£²¤È¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ï¶ì¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¬ËÜ¤Ï¶¯ÎÏ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë£µ²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£²ù¤·¤µ¤Î»Ä¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ëÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£