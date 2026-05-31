【クレンジング＆洗顔料編】脱・虚弱肌！ 紫外線から美肌を守る即効スキンケア

まず見直すべきは、美肌の基本であるクレンジング＆洗顔！ 自分の肌状態に合わせたアイテムを使って、摩擦や刺激を与えず優しく洗うことを心がけて。

教えてくれた方

山粼まいこ

皮膚科医。まいこホリスティックスキンクリニック院長。外側からだけではなく、栄養学や腸内環境などを踏まえて、体の内外からトータルでケアするホリスティックな治療を提唱。雑誌をはじめ、数多くのメディアでもアドバイスを行う。

誤ったアイテム選びが虚弱肌を加速させる要因に

乾燥や紫外線、ストレスなどにより外部からの刺激に弱くなっている、虚弱肌に悩む人が増加中。脱・虚弱肌を目指すには、どんなケアを取り入れるべき？

「一口に虚弱肌と言っても、一時的に虚弱肌になっているタイプから、乾燥や刺激、過剰な皮脂が原因で慢性的にトラブルを起こしているタイプまでさまざま。下のチェックリストを参考に、まずは、現在の肌状態を正しく理解することが重要です。その上で、スキンケアの基本である、落とすケアの見直しを！ クレンジングや洗顔料の種類も機能も多彩になっているが故に、自分の肌にマッチしないアイテムを使っている可能性も。肌状態に合わせてアイテムは使い分けましょう」（皮膚科医・山粼まいこ先生）

洗い方も重要なポイントに。

「摩擦や刺激を与えるような洗い方・顔の拭き方は絶対にNG。洗いすぎは肌の負担になります。一方で、余分な皮脂や汚れを落とし切れず、肌トラブルを加速させているケースも。さらに、最近は過剰なスキンケアが原因で肌内部が炎症を起こし、虚弱肌になっている人も増えています。肌の調子が悪い時は、シンプルな保湿ケアを徹底し、悪化する前に皮膚科へ相談に行くことをオススメします」

あなたはどのタイプ？ 虚弱肌タイプ診断

一口に虚弱肌と言っても、その原因はさまざま。まずは、自分の虚弱肌タイプを知ることから！ チェック数が一番多いタイプのケアを参考に取り入れて。

一時的虚弱肌タイプ

✅️ 普段使っている化粧品がひりつく

✅️ 季節の変わり目は肌荒れしやすい

✅️ 生理前後に肌コンディションが崩れる

✅️ 部分的に赤みが出るが数日で引く

ベストなクレンジング＆洗顔料はコレ！

クリームタイプ × 低刺激タイプ

「一時的に虚弱肌に傾いている場合、それ以上悪化させないためには、とにかく摩擦や刺激を与えないこと。メイクを薄くし、クリームやミルクタイプのクレンジング、低刺激設計の洗顔料に」

乾燥系虚弱肌タイプ

✅️ 季節問わず肌が乾燥している

✅️ 肌のゴワつきが気になる

✅️ 春夏でも部分的に肌が粉を吹く

✅️ メイクのりが悪い

ベストなクレンジング＆洗顔料はコレ！

W洗顔不要タイプ × 炭酸泡タイプ

「洗う時間を極力減らすため、クレンジングは汚れを素早く落とせて、W洗顔不要なものがオススメ。週に1〜2回は保湿成分の入った、炭酸の泡洗顔料でゴワつき部分を中心に洗いましょう」

赤み系虚弱肌タイプ

✅️ 頬など肌の一部が常に赤い

✅️ ストレスを感じやすい

✅️ 顔がほてりやすい

✅️ スキンケアを過剰にしがち

ベストなクレンジング＆洗顔料はコレ！

ジェルタイプ × 泡タイプ

「刺激が赤みを加速させるので、ゴシゴシ洗うのは絶対にNG。ジェルタイプのクレンジング×泡洗顔料など、クッション性の高いアイテムを選んで。落としやすい薄めのメイクにするのも重要」

オイリー系虚弱肌タイプ

✅️ ニキビが繰り返しできる

✅️ 毛穴の開きや詰まりが気になる

✅️ 乾燥よりもテカリが気になる

✅️ メイク崩れしやすい

ベストなクレンジング＆洗顔料はコレ！

「皮脂過多傾向にあるので、メイクとともに余分な皮脂を落とせる、オイルやジェルタイプのクレンジングを。洗顔は、毛穴詰まりの原因となる古い角質をオフできる、酵素洗顔料がオススメ」

肌タイプ別｜おすすめクレンジング＆洗顔料リスト

クレンジング

1. 肌に負担をかけずにメイクや汚れを素早くオフ／角層の状態を健やかに導くグラスミルク由来の保湿成分を配合。ふっくらした肌へ。ミルキュアミークレンジングクリーム 100g \2,750（ハウスオブローゼ TEL. 0120-12-6860） 2. W洗顔不要で、糖化やくすみのある角質まで除去／角層の潤いを守る、高保水洗浄メカニズムを開発。洗いながらバリア機能をサポート。ブライトクレンジングオイル 450ml \13,200（シュウウエムラ TEL. 0120-694-666） 3. 摩擦感なくメイクになじむオイルフリージェル／オイルフリー水性ジェルが、メイクや毛穴汚れを優しく除去。インフィニティ ナイトリニュークレンジングジェル 120g \3,960 ※編集部調べ（コーセー TEL. 0120-526-311） 4. 乳化工程不要ですっきりとした洗い上がり／天然バイオクレンズ処方搭載。メイク汚れや肌荒れ要因となるバイオフィルム汚れまでオフ。バランシングクリアクレンジングオイル 185ml \5,060（THREE TEL. 0120-898-003）

洗顔料

1. 3種のセラミド配合で肌のバリア機能をサポート／敏感肌向けの泡洗顔料。肌荒れや乾燥の原因となる不純物を優しくオフ。コンフォートリペアフォーミングウォッシュ 200ml \2,480（セタフィル TEL. 0120-590-112） 2. 毛穴よりも小さいマイクロ炭酸泡の洗顔料／蓄積くすみや毛穴汚れを浄化しながら角層細胞まで潤いをオン。しっとり肌へ。ソフィーナiPマイクロ泡セラム洗顔料 160g \3,520 ※編集部調べ（花王 TEL. 0120-165-691） 3. 洗いながら角層を潤す独自の保湿バブル処方採用／毛穴に蓄積した汚れをクリアに洗浄しながら、角層を壊さずに育む設計を追求。V.C.モイストフォーミングウォッシュ 150ml \4,730（dr365 https://dr365.co.jp/shop/contact） 4.洗顔しながら毛穴ケア＆エイジングケアを実現／酵素×植物性レチノールのW設計／毎日使える優しい使用感。リスブランクリアパウダーウォッシュ 0.4g×30包入り \2,750 6/19発売（アクシージア TEL. 03-6304-5840）