¥µ¥ó¥â¥ËÁ·¾ìµ®»Ò¡Ö¹ñ²È¾ðÊó²ñµÄ¡×ÀßÃÖË¡À®Î©¼õ¤±¡ÖÁÈ¿¥¤Î´Æ»ë¤â½½Ê¬Àß·×¤ò¡×º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¸ÀµÚ
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Á·¾ìµ®»Ò¤Ï31Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£27Æü¤ËÀ®Î©¤·¤¿¡Ö¹ñ²È¾ðÊó²ñµÄ¡×ÀßÃÖË¡¤ò¤á¤°¤ê¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñ²È¾ðÊó²ñµÄ¡×ÀßÃÖË¡¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎºÝ¤«¤é¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢´Î¤¤¤ê¤Î¾ðÊó³èÆ°¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ë»ÊÎáÅãµ¡Ç½¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿Ë¡°Æ¤Î°ì¤Ä¡£Æ±²ñµÄ¤È¡Ö¹ñ²È¾ðÊó¶É¡×¤¬7·î¤Ë¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤ÎÀ©Äê¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¤¿¤À¡¢»ÔÌ±¤Ø¤Î´Æ»ë¶¯²½¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¿¯³²¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¡¢Ë¡°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿ÌîÅÞ¤Ï¹ñ²ñ¤äÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤òÀß¤±¤ëÉ¬Í×À¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Æ±Ë¡¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎCIA¤ä±Ñ¹ñ¤ÎMI6¤Ê¤É¤È¤âÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¡£¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¤½¤ÎÀè¤ò¸«¤¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡ØÆüËÜÈÇCIA¡Ù¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÂÐ³°¾ðÊóÄ£ÁÏÀß¤È¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤ÎÀ©Äê¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÂÐ³°Åª¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤¬¶¯¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢·üÇ°¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢»þ¤ÎÀ¯¸¢¤ËÈãÈ½Åª¤Ê³èÆ°¤ò¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ä¡¢¹³µÄ¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¹ñÌ±¤Ø¤Î´Æ»ë¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¡ÖÉáÄÌ¤Î»ÔÌ±¤¬´Æ»ëÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÄê¤·¤¬¤¿¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤ä·üÇ°¤Î»ØÅ¦¤Ï¤Ì¤°¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿Á·¾ì¤Ï¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¸¢¸Â¡¢ÎÏ¤ò»ý¤ÄÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÁÈ¿¥¤Î´Æ»ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢À©ÅÙ¤ò¤È¤·¤Æ½½Ê¬Àß·×¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Ë¡°Æ¿³µÄ¤Î²áÄø¤Ç¤Ï¡¢½°»²Î¾±¡¤ÎÆâ³Õ°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿ÉÕÂÓ·èµÄ¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ë¡Åª¹´Â«ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏÀ®Î©¤ò¼õ¤±¤Æ27Æü¤Ë¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢¡Ö¹ñ²È¾ðÊó²ñµÄ¤ä¹ñ²È¾ðÊó¶É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½°»²Î¾±¡¤ÎÉÕÂÓ·èµÄ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ±¿ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£