¡Ú¤¢¤¹¤«¤é¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡¢¿ÆÍ§¤¿¤Á¤È¡ÈËâË¡¤ÎÍýÍÆ¼¼¡É¤ò³«¶È¡¡´Ú¹ñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥Ü¥´¥à¥Þ¥¸¥«¥ë¡Ù¡¢U-NEXT¤ÇÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¡¢¥¯¥¡¥¯¡¦¥É¥ó¥è¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥Ü¥´¥à¥Þ¥¸¥«¥ë¡Ù¤¬¤¢¤¹6·î1Æü¤è¤ê¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤ÇÆüËÜ½é¡¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÆÍ§¤¿¤Á¤È¡ÈËâË¡¤ÎÍýÍÆ¼¼¡É¤ò³«¶È¤¹¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÍýÍÆ»Õ¹ñ²È»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤¬¡¢¿ÆÍ§¤Î¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¡¢¥¯¥¡¥¯¡¦¥É¥ó¥è¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿ÅÄ¼Ë¤ÎÂ¼¤Ç¡ÖÈ±¡×¤È¡Ö¿´¡×¤òÀ°¤¨Ìþ¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£
¡¡¡Ø±À¤¬ÉÁ¤¤¤¿·îÌÀ¤ê¡Ù¤Ê¤É¤Ç³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤ò¸«¤»¡¢¡Ø¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤ä¡Ø¥°¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÂç¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤Ï¡¢·³ÉþÌ³»þÂå¤ËÍýÍÆ»Õ»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ºî¤Ç¤Ï¤½¤ÎÏÓÁ°¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÅÄ¼Ë¤ÎÂ¼¤Ç¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤ò³«¶È¤·¡¢½»Ì±¤È¿¨¤ì¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ü¥´¥à¤Ï¡¢Èà¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¡¢¥¯¥¡¥¯¡¦¥É¥ó¥è¥ó¤È¶¦¤Ë¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤ò³«¶È¡£¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¤Ï¥Í¥¤¥ëÃ´Åö¡¢¥¯¥¡¥¯¡¦¥É¥ó¥è¥ó¤ÏÎÁÍýÃ´Åö¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤òÀ¸¤«¤·¤¿Æü¾ï¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Å¹Ì¾¤Î¡Ö¥Ü¥´¥à¥Þ¥¸¥«¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥´¥à¤Î¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ËËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡20¡Á49ºÐ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢Á´¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ±»þ´ÖÂÓ¤Ç7½µÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤ËFUNdex¤Ë¤è¤ëÏÃÂêÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈó¥É¥é¥ÞÉôÌç¤ÈÈó¥É¥é¥Þ½Ð±é¿ØÉôÌç¤Ç9½µÏ¢Â³TOP10Æþ¤ê¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾¤Î1¡Á10ÏÃ¤Ï6·î1Æü12»þ¤«¤é¡¢¸åÈ¾¤Î11¡Á20ÏÃ¤Ï6·î5Æü12»þ¤«¤éU-NEXT¤ÇÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È
¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¡¢¥¯¥¡¥¯¡¦¥É¥ó¥è¥ó
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤¬ÍýÍÆ»Õ¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤ÊÅÄ¼Ë¤Ë¡ÈËâË¡¤ÎÍýÍÆ¼¼¡É¤ò³«¤¯¡£È±¤òÀÚ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¹¤«¤Ê¿©»ö¤È¿´¤Ç¿Í¡¹¤òÌþ¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡£¾¯¤·ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¾ð¿¼¤¤»°·»Äï¤ÈÂ¼¿Í¤¬ËÂ¤°¡¢¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¡£¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¡ÈËâË¡¡É¤È¤Ï¡Ä¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÆÍ§¤¿¤Á¤È¡ÈËâË¡¤ÎÍýÍÆ¼¼¡É¤ò³«¶È¤¹¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÍýÍÆ»Õ¹ñ²È»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤¬¡¢¿ÆÍ§¤Î¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¡¢¥¯¥¡¥¯¡¦¥É¥ó¥è¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿ÅÄ¼Ë¤ÎÂ¼¤Ç¡ÖÈ±¡×¤È¡Ö¿´¡×¤òÀ°¤¨Ìþ¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£
¡¡¡Ø±À¤¬ÉÁ¤¤¤¿·îÌÀ¤ê¡Ù¤Ê¤É¤Ç³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤ò¸«¤»¡¢¡Ø¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤ä¡Ø¥°¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÂç¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤Ï¡¢·³ÉþÌ³»þÂå¤ËÍýÍÆ»Õ»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ºî¤Ç¤Ï¤½¤ÎÏÓÁ°¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÅÄ¼Ë¤ÎÂ¼¤Ç¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤ò³«¶È¤·¡¢½»Ì±¤È¿¨¤ì¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡20¡Á49ºÐ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢Á´¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ±»þ´ÖÂÓ¤Ç7½µÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤ËFUNdex¤Ë¤è¤ëÏÃÂêÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈó¥É¥é¥ÞÉôÌç¤ÈÈó¥É¥é¥Þ½Ð±é¿ØÉôÌç¤Ç9½µÏ¢Â³TOP10Æþ¤ê¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾¤Î1¡Á10ÏÃ¤Ï6·î1Æü12»þ¤«¤é¡¢¸åÈ¾¤Î11¡Á20ÏÃ¤Ï6·î5Æü12»þ¤«¤éU-NEXT¤ÇÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È
¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥¤¡¢¥¯¥¡¥¯¡¦¥É¥ó¥è¥ó
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤¬ÍýÍÆ»Õ¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤ÊÅÄ¼Ë¤Ë¡ÈËâË¡¤ÎÍýÍÆ¼¼¡É¤ò³«¤¯¡£È±¤òÀÚ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¹¤«¤Ê¿©»ö¤È¿´¤Ç¿Í¡¹¤òÌþ¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡£¾¯¤·ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¾ð¿¼¤¤»°·»Äï¤ÈÂ¼¿Í¤¬ËÂ¤°¡¢¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¡£¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¡ÈËâË¡¡É¤È¤Ï¡Ä¡©