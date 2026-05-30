Íò Á´»Ë¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡§¡È¤³¤Î5¿Í¡É¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¸å¤Î·èÃÇ¡¡¼º¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉáÄÌ¤Î´¶³Ð¡¢¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ë――27Ç¯¤Î´õË¾
¡¡º£·î5·îËö¤Ç³èÆ°½ªÎ»¤È¤Ê¤ëÍò¡£¤³¤ì¤òÁ°¤Ë¡¢¤½¤Îµ°À×¤ò3¤Ä¤Î»þÂå¤ËÊ¬¤±¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ë¸åÊÔ¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿³èÆ°µÙ»ß¤«¤é2025Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿³èÆ°½ªÎ»¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ë»ê¤ë»þ´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß2026Ç¯5·î¤Îº£¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆÃ½¸¡ÛÍò¤È²á¤´¤·¤¿»þÂå¡Ë
¢£³èÆ°µÙ»ß¤ÎÍýÍ³¤È5¿Í¤Î»×¤¤
¡¡2019Ç¯1·î27Æü¡¢Íò¤Ï¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÆ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£Æ±Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø100¿Í°Ê¾å¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ·Ð°Þ¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Áµ¿±þÅú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¾¯¤·Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÝÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¡£
¡ÖËÍ¤¿¤ÁÍò¤Ï¡¢2020Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¡Ö²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¡¢2020Ç¯¤È¤¤¤¦´ü¸Â¤ò¤â¤Ã¤ÆÍò¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÍò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ì´¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Íò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é2Ç¯¤«¤±¤Æ5¿Í¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢°ì½ï¤Ë·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡5¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÌîÃÒ¤¬2017Ç¯6·îÃæ½Üº¢¤Ë¡Ö°ìÅÙ²¿»ö¤Ë¤âÇû¤é¤ì¤º¡¢¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¡×¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò4¿Í¤ËÅÁ¤¨¡¢¤½¤³¤«¤éÁ´°÷¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö5¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÍò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÊÝ¯°ææÆ¡Ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤òÁ´°÷¤¬¶¦Í¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç½Ð¤·¤¿·ëÏÀ¤¬³èÆ°µÙ»ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¡È¤³¤Î5¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡É¤Î°ÕÌ£¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£¡Ö4¿Í¤Ç¤â6¿Í¤Ç¤âÍò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÊÆóµÜÏÂÌé¡Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¿5¿Í¤ÇºÆ³«¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾¾ËÜ½á¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¥á¥ó¥Ðー¤ÎÊÑÆ°¤â¤Ê¤¯°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¼«Éé¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¡Ö5¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢Á°ÊÔ¤Ç¿¨¤ì¤¿ÆóµÜ¤Î¸ÀÍÕ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ±ÍÍ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁêÍÕ²íµª¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡Ö¡ØÌµÀÕÇ¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö2Ç¯¶á¤¯¤«¤±¤Æ´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯´ü´Ö¤òÀßÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï²æ¡¹¤ÎÀ¿°Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÝ¯°æ¤¬Åú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î´Ø·¸À¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡£
¢£¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¡¢¤½¤·¤Æ»×¤ï¤Ì¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤Ê¤«¤Ç
¡¡¤³¤ÎÆü¤«¤é¡¢Ìó2Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö³èÆ°µÙ»ß¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦Á´¹ñ5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØARASHI Anniversary Tour 5¡ß20¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¤«¤é¤Î¸ø±é¤È¤¢¤ï¤»¡¢Á´50¸ø±é¤Ë¤ª¤è¤ÖÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ä¥¢ー¤Ç¤¢¤ë¡£ÁíÆ°°÷¿ô¤Ï237Ëü5000¿Í¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡6·î¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯20¼þÇ¯µÇ°¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø5¡ß20 All the BEST!! 1999-2019¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£È¯Çä3Æü¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¡ÊºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥À¥Ö¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¢¨1¡¢2¡Ë¡£8·î¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ»»5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó42 °¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È»þÂå¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Æ°¤¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡£¤Û¤«¤ÎSNS¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ºî¤é¤ì¡¢½é¤ÎÇÛ¿®¸ÂÄê¥·¥ó¥°¥ë¡ØTurning Up¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿12·î31Æü¤Ë¤Ï¡¢5¿Í¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¥·¥êー¥º¡ØARASHI¡Çs Diary -Voyage-¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢³èÆ°µÙ»ß¤Þ¤Ç¤¢¤È1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2020Ç¯¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¥³¥í¥Ê²Ò¤¬½±¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤áÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÌµþ¸ø±é¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤Ì±Æ¶Á¤¬¤ª¤è¤ó¤À¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤ì¤Ç¤â¡¢YouTube¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤·¤¿¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤òÍò¤Ï·«¤ê¹¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥«¥¤¥È¡Ù¤ÎÎß·×Çä¤ê¾å¤²¤¬100ËüËç¤òÄ¶¤¨¡¢Íò¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´ò¤·¤¤¥Ë¥åー¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÃæÊÔ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢³èÆ°µÙ»ßÄ¾Á°¤ÎÂç³¢Æü¤Ë¤Ï½é¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¡ØThis is Íò LIVE 2020.12.31¡Ù¤òÅìµþ¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¡£ÅÓÃæ¡¢¡ØÂè71²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤È¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¡Ö¥«¥¤¥È¡×¡Ö·¯¤Î¤¦¤¿¡×¡ÖHappiness¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢Á´28¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤¿¤áÌµ´ÑµÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÎÆ°²è¤¬¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤Î¼ñ¸þ¤¬¿ï½ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£Àè¤Û¤É¿¨¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¸ì¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£³èÆ°½ªÎ»¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤«¤éºÇ¸å¤Î¥³¥ó¥µー¥È¥Ä¥¢ー¤Ø
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ2021Ç¯¤«¤é¡¢Íò¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿ÂçÌî°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¥½¥í³èÆ°¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÂ³¤¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆóµÜ¤Ï2021Ç¯4·î¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê¸½¡Ö¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡Ë¤ò³«Àß¤·¤Æ½Ö¤¯´Ö¤Ë¿ôÉ´Ëü¿Í¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤¬¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç½é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¸¥ã¥Ëー¥º»öÌ³½ê¤Ï¾ÃÌÇ¡£½¾Íè¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤Ï¿·²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¡£Íò¤ÏÆ±¼Ò¤È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢2024Ç¯¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÍò¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢³èÆ°µÙ»ß¤«¤éÌó4Ç¯È¾¤¬·Ð¤Ã¤¿2025Ç¯5·î¤ËÍò¤«¤é¤Î¿·¤¿¤ÊÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤ËÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥µー¥È¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¤·¡¢Æ±¥Ä¥¢ー¤¬½ªÎ»¤¹¤ëÆ±Ç¯5·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÍò¤Ï³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î´Ö¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥ó¥µー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤ë¾ì¡¢Ä¾ÀÜ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ËÃ£¤·¤¿»Ý¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¿·¶Ê¡ÖFive¡×¤â¥ê¥êー¥¹¡£¶Ê¤òÄ°¤¡¢MV¤ò´Ñ¤Æ¤â¡È¤³¤Î5¿Í¤Ç¡ÉÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Î¹Ï©¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ä¤Ä¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡À¤´Ö¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³èÆ°¤ÎºÆ³«¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¾ÀÜ´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2026Ç¯3·î13Æü¤ÎÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥Éー¥à¤Ç¤Î¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ä¥¢ー¡ØARASHI LIVE TOUR 2026 ¡ÖWe are ARASHI¡×¡Ù¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£5·î24Æü17»þ59Ê¬30ÉÃ¤«¤é¤Ï¡¢Ì±Êü5¶É¤Ç°ìÀÆ¤Ëº£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤ëCM¤¬Î®¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤Î5·î31Æü¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Ç¡¢Íò¤ÏÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¢£»þÂå¤¬À¸¤ó¤À¡È¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡É
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾¯¤·¤À¤±¡¢Íò¤È»þÂå¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡Íò¤¬ÈôÌö¤·¡¢¡È¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2010Ç¯Âå¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿»þÂå¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡1990Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ°Ê¹ß·ÐºÑ¤ÎÄäÂÚ¤ÏÂ³¤¡¢2000Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È³Êº¹¤â¹¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¡£¤Þ¤¿2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊºÒ³²¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¹ÔÊý¤Ë¤âÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤¬Áý¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤¬À¤¤Î¤Ê¤«¤Ë¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢Íò¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤¿¡£¡È²ò»¶¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È³èÆ°½ªÎ»¡É¤È¤¤¤¦¤É¤³¤«´õË¾¤ò»Ä¤·¤¿É½¸½¤òÁª¤ó¤À¤È¤³¤í¤«¤é¤â¡¢Íò¤é¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Íò¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤Ê·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤éÉáÄÌ¤Î´¶³Ð¤òËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¶õµ¤¤òµÛ¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¼«Á³¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ËÍò¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»þÂå¤¬À¸¤ó¤À¡È¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¢¨1¡§https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/77305/2¢¨2¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000296.000010908.html
¡ÊÊ¸¡áÂÀÅÄ¾Ê°ì¡Ë