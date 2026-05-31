¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹µÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç5·î¾¡¤Á±Û¤··èÄê¡¡»³ºêñ¥°ìÏº¤¬¹¥µß±ç¡¡º£µ¨ºÇÄ¹3²óÌµ¼ºÅÀ
¡¡¡þ¸òÎ®Àï¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹7¡½5ÃæÆü¡Ê2026Ç¯5·î31Æü¡¡µþ¥»¥éDÂçºå¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç5·î¤Î·î´Ö¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë2ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢ÀèÈ¯¤Î¹âÅç¤¬2²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¹ßÈÄ¡£4²ó¤Ë¤â1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¡¢»³Ãæ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢¹â¶¶¹¨¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é°ú¤¤º¤ê¹ß¤í¤·¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤¿ËÒÌî¤«¤éÏ¢Â³²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤ó¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¡¢¤Ê¤ª2»àËþÎÝ¤Çµß±ç¤·¤¿¥á¥Ò¥¢¤«¤éÀ¾Àî¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿»³ºê¤¬º£µ¨ºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë3²ó¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¡£8²ó¤òÌºÌÚ¡¢9²ó¤ò¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬Äù¤á¤¿¡£¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ï¼«¿È¤ÎµåÃÄÏ¢Â³»î¹ç¥»¡¼¥ÖµÏ¿¤ò14¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£