¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¿·¾±´ÆÆÄ¤¬µð¿Í¥É¥é£±¡¦ÃÝ´Ý¤òÀä»¿¡Ö¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹Ê¤ê¤Å¤é¤¤¡×¾¡Íø¤â£¸²ó£´°ÂÂÇ£±£°£Ë
¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡£²£°£²£¶¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£³¡½£°µð¿Í¡Ê£³£±Æü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÅê¼ê¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê¡¢Ï¢ÇÔ¤ò£²¤Ç»ß¤á¡¢¼Ú¶â¤ò£±¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡££³²ó¤Ë·´»Ê¤ÎÀèÀ©Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËüÇÈ¤ÏÆÃÂç¤Î£±£²¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢£¸²ó£´°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿µð¿ÍÀèÈ¯¡¦ÃÝ´Ý¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤è¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹Ê¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Äã¤á¤Ë¤Í¡¢¤¤Ã¤Á¤êÅê¤²¤Æ¤ë¤·¡¢·´»Ê¤¯¤ó¤Î°ìËÜ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡£·´»Ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÈËüÇÈ¤Î°ìÈ¯¤Ç£³ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£°»°¿¶¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿µð¿Í¤Î¥É¥é£±º¸ÏÓ¤ÎÅêµå½Ñ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòµ¨¤Þ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë½êÂ°¤·¤¿µð¿Í¡¦¾¾ËÜ¤Î£³²ó¤Îº¸Íã¼éÈ÷¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£·´»Ê¤Îº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÂÇµå¤ò¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤¬Êáµå¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¾¾ËÜ¤¯¤óÊá¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤á¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¥Ñ¥Ã¤È¹Ô¤Ã¤È¤¤¤Æ¤«¤é¾å¤ò¸«¤Æ¡×¤È¡¢¾¾ËÜ¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÃíÊ¸¤â¤Ä¤±¤¿¡£ÂÇ·â¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£»ÑÀª¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò¤µ¤Ð¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Á¤¤¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ã¤Æ¡£ÎÏ¤Î¼å¤¤¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡£¤¦¤Á¤Î»þ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¶µ¤¨»Ò¤Î³èÌö¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£