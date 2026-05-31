¶¯Åð»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç¸ø³«¼êÇÛ ÃË¤ÎÎ¹·ôÊÖÇ¼Ì¿Îá¤òÍ×ÀÁ
¡¡ÆÊÌÚ¸©¾å»°ÀîÄ®¤Çµ¯¤¤¿¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢³¤³°¤ËÆ¨Ë´¤·¤¿48ºÐ¤ÎÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬Î¹·ôÊÖÇ¼Ì¿Îá¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¡¢³°Ì³¾Ê¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆÊÌÚ¶¯Åð»¦¿Í ÃË¤ò¸ø³«¼êÇÛ¡ÊÍÆµ¿¼Ô¤Î´é¼Ì¿¿¡Ë
¡¡±×ÅÄÏÂÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤Ï¡¢»Ø¼¨Ìò¤È¤µ¤ì¤ëÃÝÁ°³¤ÅÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤é¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¡¢¾å»°ÀîÄ®¤Î½»Âð¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢ÉÙ»³±Ñ»Ò¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¡¢±×ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ¹·ôÊÖÇ¼Ì¿Îá¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¡¢³°Ì³¾Ê¤ØÍ×ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ï¼º¸ú¤·¡¢Æ¨Ë´Àè¤Î¹ñ¤ÇÉÔË¡ÂÚºß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢³¤³°¤ÎÅö¶É¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ±×ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë