¥¢¥¸¥¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ ÊÆ±Ñ¹ë¤¬ËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤Î¶¯²½³ÎÇ§
¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¸¥¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¹ñËÉÁê²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢ËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊÆ±Ñ¹ë¡ÖAUKUS¡×²ñ¹ç¤ÇËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï30Æü¡¢3¤«¹ñ¤Ç¤Ä¤¯¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡ÖAUKUS¡×¤Î¹ñËÉÁê²ñ¹ç¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤ËÆî¥·¥Ê³¤¤Ê¤É¤Î°ÂÄê¤Ë¸þ¤±¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ø¤Î¼¡À¤Âå¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤ÎÇÛÈ÷¤ä¡¢¶¦Æ±³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌµ¿ÍÀø¿åÄú¡×¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ê¤É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤â°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤Ï¡Ö¹ñ²È´Ö¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¡¢Âè»°¹ñ¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤òÇË²õ¤·¤¿¤ê¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¡¢3¤«¹ñ¤ÎÏ¢·È¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë