¡ÈÁª¼ê°Ê³°¡É¤¬ÆÀÅÀ´ØÍ¿¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤ÇÄÁ¤·¤¤¡×¡¡»î¹ç¸å¤Î¿è¤ÊÂÐ±þ¤Ë¡Ö°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¡×
¿À¸Í¤¬¼¯Åç¤Ë5-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿»î¹ç¤Î°ìËë¤ËµÓ¸÷
¡¡J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï5·î30Æü¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎÂè1Àï¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢WEST¼ó°Ì¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï¡¢EAST¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¤¬5-0¤È²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¤Ê¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤Î2ÅÀÌÜ¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Áª¼ê°Ê³°¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤¬¡Ö±Æ¤ÎMVP¡×¤È¾Î¤¨¤é¤ìÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎÂçÇ÷Í¦Ìé¤¬Á°È¾28Ê¬¤ËFK¤òÄÀ¤á1-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾5Ê¬¤Ë¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤«¤éÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤òÆÀ¤¿¿À¸Í¤Ï¡¢¼¯Åç¤ÎÁª¼êÃ£¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇFWÉðÆ£²Åµª¤¬¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¼¯Åç¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯2¿Í¤¬Ìá¤ì¤Ê¤¤·ä¤Ë¡¢ÉðÆ£¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÇ÷¤¬¸«»ö¤Ê±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë·è¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤¬½Ð¤¿½Ö´Ö¡¢ÉðÆ£¤¬Í×µá¤¹¤ë¤È¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ÆÅÏ¤·¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿À¸Í¸ø¼°X¤â¡Öº£Æü¤Î±Æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÉðÆ£¤¬¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡¢ÆÀÅÀ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂçÇ÷¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤ë¤Ê¤É¿è¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤ÇÄÁ¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤¨¤¨¤Ê¡×¡Ö³¤³°¤ÇÁ°¤¢¤Ã¤¿¤ä¤Ä¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÍ¥½¨¡×¡Ö±Æ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÄ¶¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏºÇ¹â¡×¡ÖÌ¤Íè¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡Ö°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö12ÈÖÌÜ¤ÎÁª¼ê¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¸÷·Ê¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë