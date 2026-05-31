¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¡¡X¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡¡5¿§¤Î¥Ï¡¼¥È¤ËÍò¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¡Ö¤â¤Ã¤¯¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¡¡3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Âç¿¹¸µµ®(29)¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¤½¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¿¹¤ÏÀÖ¡¢ÀÄ¡¢²«¡¢ÎÐ¡¢»ç¤Î5¤Ä¤Î¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤òÊÂ¤Ù¤ÆÅê¹Æ¡£¤½¤ì¤¾¤ìÀÖ¤ÏÝ¯°ææÆ¡¢ÀÄ¤ÏÂçÌîÃÒ¡¢²«¤ÏÆóµÜÏÂÌé¡¢ÎÐ¤ÏÁêÍÕ²íµª¡¢»ç¤Ï¾¾ËÜ½á¤È¡¢Íò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¹Æ¤Ç¤½¤ì¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡Íò¤¬31Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£1999Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éÌó26Ç¯È¾¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍò¤Í¡Á!!¡×¡Ö¤â¤Ã¤¯¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¸µµ®·¯¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤â¤Ã¤¯¤ó¤Ï¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¡©¡©°ì½ï¤Ë¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£