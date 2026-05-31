KARA¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ß±ä´ü¤òÈ¯É½¡Ö½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡×¿¶ÂØ¸ø±é¤ÏÄ´À°Ãæ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/05/31¡ÛK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦KARA¡Ê¥«¥é¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¡¢5·î31Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£7·î4Æü¡¢5Æü¤ËÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¤Ç³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö2026 KARA JAPAN FANMEETING¡§Hello, KAMILIA¡ª¡×¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û32ºÐKARA¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×Èþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô»Ñ
¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦5Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ø2026 KARA JAPAN FANMEETING¡§Hello, KAMILIA¡É¡ÙÁ´4¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê³«ºÅ¤ò±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¡¢²¹¤«¤¤±þ±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÊÀ¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤·¤Ê¤¬¤é¸ø±é³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤È¤Î¶¨µÄ¤ª¤è¤Ó½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶¤È¡¢¤è¤ê´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¸ø±é¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º±ä´ü¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë¤è¤ê¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¿¶ÂØ¸ø±é¤Î³«ºÅ¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ´À°Ãæ¤È¤·¡Ö¿¶ÂØ¸ø±é¤ÎÆüÄø¤ª¤è¤Ó²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÉÔÊØ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¤´°ÆÆâ¤Þ¤Çº£¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÆüËÜ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦5Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ö2026 KARA JAPAN FANMEETING¡§Hello, KAMILIA¡É¡×Á´4¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê³«ºÅ¤ò±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¡¢²¹¤«¤¤±þ±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤·¤Ê¤¬¤é¸ø±é³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤È¤Î¶¨µÄ¤ª¤è¤Ó½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶¤È¡¢¤è¤ê´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¸ø±é¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º±ä´ü¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë¤è¤ê¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¿¶ÂØ¸ø±é¤Î³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ´Ø·¸³Æ½ê¤ÈÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿¶ÂØ¸ø±é¤ÎÆüÄø¤ª¤è¤Ó²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤ª¤è¤ÓÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢·èÄê¼¡Âè²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÉÔÊØ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¤´°ÆÆâ¤Þ¤Çº£¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û32ºÐKARA¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×Èþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô»Ñ
¢¡KARA¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°±ä´ü¤òÈ¯É½
¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦5Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ø2026 KARA JAPAN FANMEETING¡§Hello, KAMILIA¡É¡ÙÁ´4¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê³«ºÅ¤ò±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¡¢²¹¤«¤¤±þ±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÉÔÊØ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¤´°ÆÆâ¤Þ¤Çº£¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÆüËÜ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Á´Ê¸
¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦5Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ö2026 KARA JAPAN FANMEETING¡§Hello, KAMILIA¡É¡×Á´4¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê³«ºÅ¤ò±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¡¢²¹¤«¤¤±þ±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤·¤Ê¤¬¤é¸ø±é³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤È¤Î¶¨µÄ¤ª¤è¤Ó½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶¤È¡¢¤è¤ê´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¸ø±é¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º±ä´ü¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë¤è¤ê¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¿¶ÂØ¸ø±é¤Î³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ´Ø·¸³Æ½ê¤ÈÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿¶ÂØ¸ø±é¤ÎÆüÄø¤ª¤è¤Ó²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤ª¤è¤ÓÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢·èÄê¼¡Âè²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÉÔÊØ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¤´°ÆÆâ¤Þ¤Çº£¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û