¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û£´²ó¤Ë°ìµó£µÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡ª¡¡À¾ÀîÎ¶ÇÏ¤¬£³°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¡¡£µ·î¤ÏÃæ½Ü¤Ë°ì»þ£´Ï¢ÇÔ¤â·î´Ö¾¡¤Á±Û¤·
¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡£²£°£²£¶¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£·¡½£µÃæÆü¡Ê£³£±Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢¸òÎ®Àï£²¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡££µ·î¤Ï£±£³¾¡£±£²ÇÔ¤Ç¡¢·î´Ö¾¡¤Á±Û¤·¡£Ãæ½Ü¤Ë¤Ï£´Ï¢ÇÔ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ì»þ¤Ï¼ºÂ®¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦£´²ó¡¢£±»à»°ÎÝ¤Ç»³Ãæ¤¬±¦ÍãÀþ¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡££²ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢£²»àËþÎÝ¤«¤é¤ÏÅÏÉô¡¢¹ÈÎÓ¤ÎÏ¢Â³²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¤â£²»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢£´ÈÖ¡¦À¾Àî¤¬·è¾¡¤Î±¦Á°£²ÅÀÂÇ¡£À¾Àî¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£³°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦¹âÅç¤Ï£±²ó£±¡¿£³¤ò£µ°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡££³Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ù¤·¤¤ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£²ÈÖ¼ê¡¦Çî»Ö¤¬£²²ó£²¡¿£³¤ò£±¼ºÅÀ¤ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£µ²ó¤«¤é¤Ï¡¢£³ÈÖ¼ê¡¦»³ºê¤¬£³²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¡££¸²ó¤«¤é¤ÏÌºÌÚ¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É¤ÎÉ¬¾¡¥ê¥ì¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£