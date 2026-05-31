◇プロ野球セ・パ交流戦 オリックス7-5中日（31日、京セラドーム）

中日は4回に投手陣が崩れ、オリックスに逆転負けとなりました。

初回、先発の郄橋宏斗投手が紅林弘太郎選手や西川龍馬選手の連続タイムリーを献上。立ち上がりから3安打1四球で2点を許します。

それでも打線が直後に反撃。1アウトから阿部寿樹選手が四球で出塁すると、石伊雄太選手、石川昂弥選手、鵜飼航丞選手、田中幹也選手の4連打や村松開人選手の犠牲フライで一挙4得点をあげました。さらに4回にも田中選手の犠牲フライで3点リードとします。

援護を受けた郄橋投手でしたが、4回は先頭打者に四球を与えると、1アウト3塁から山中稜真選手にライトへのタイムリーツーベースを許し、1点を返されます。郄橋投手はその後、2アウトから安打を浴び、1、3塁としたところで交代。

代わった牧野憲伸投手は1人目の中川圭太選手に四球を与えて満塁のピンチを背負うと、2者連続押し出し四球で2失点。同点とされたところで交代がつげられます。さらに3番手のメヒア投手は、西川選手に2点タイムリーヒットを献上。打線が4回まで5得点もこの回計5失点となり、5-7と逆転されました。

その後はオリックスの投手陣の前から得点は奪えず。9回は石川選手がフェンス直撃の二塁打でノーアウト2塁としましたが、守護神マチャド投手に封じられました。

先発の郄橋投手は4回途中、66球、被安打7、5失点の成績。これで3登板連続の5失点でした。またチームはオリックスに1勝2敗でカード負け越しとなり、交流戦は4勝2敗となりました。