²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ö¸«²¼¤µ¤ì¤¿¤¤¡©¡©¡©¡©¡©¡×¡¡¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¢¤é¤ï¤Ê°áÁõ¤ËÈ¿¶ÁÁê¼¡¤°¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡×
¡¡¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ê32¡Ë¤¬5·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ô¤Ã¤¿¤ê°áÁõ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¢¤é¤ï¤Ê°áÁõ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿²¬ÅÄ¼Ó²Â
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¸«²¼¤µ¤ì¤¿¤¤¡©¡©¡©¡©¡©¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤ò¿ô¡¹Åê¹Æ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¢¤é¤ï¤Ê°áÁõ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿²¬ÅÄ¼Ó²Â
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¸«²¼¤µ¤ì¤¿¤¤¡©¡©¡©¡©¡©¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤ò¿ô¡¹Åê¹Æ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£