¡Úµð¿Í¡ÛÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤¬¥×¥í½é´°Åê¤â£¸²ó£³¼ºÅÀ¤Ç£´ÇÔÌÜ¡¡¼«¸ÊºÇÂ®¥¿¥¤¤Î£±£µ£²¥¥í¤Ç£±£°£Ë¤â¡Ä
¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡£²£°£²£¶¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£³¡½£°µð¿Í¡Ê£³£±Æü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬¼«¸ÊºÇÄ¹¤Î£¸²ó£±£±£±µå¤òÅê¤²¤Æ£´°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡¢£±£°Ã¥»°¿¶¤Ç´°Åê¤·¤¿¤¬¡¢±ç¸î¤Ê¤¯£´ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é£²£Ë¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É½çÄ´¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£¤·¤«¤·£³²ó£²»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éÆàÎÉ´Ö¡¢¿åÌî¤ÎÏ¢ÂÇ¤ËÅðÎÝ¤ÇÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢Â³¤¯·´»Ê¤Ëº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÀèÀ©ÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£²ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡£´²ó¤«¤é¤ÏºÆ¤ÓÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢£¶²ó¤Þ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤éµö¤µ¤Ê¤¤°µ´¬¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£·²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎËüÇÈ¤ËÃæ±Û¤¨¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¤Æ£³ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¥×¥íÆþ¤ê¸åºÇÄ¹¤Î£¸²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤ÏÆàÎÉ´Ö¤ò£±£´£¹¥¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¿åÌî¤òÆó¥´¥í¡£ºÇ¸å¤Ï·´»Ê¤ò¥×¥íÆþ¤ê¸åºÇÂ®¤Ç¼«¸ÊºÇÂ®¥¿¥¤¤Î£±£µ£²¥¥í¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢£¸²ó£±£±£±µå¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÏÅÄÃæ±Í¡¢ÂçÀª¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬£²Ï¢ÅêÃæ¡££³¼ºÅÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£¸²ó¤òÅê¤²¤¤ëÇ´Åê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤¿¡£
¡¡º£µ¨£¹»î¹çÌÜ¤Ç¡¢¼çºÅ»î¹ç¤À¤Ã¤¿ÃÏÊýµå¾ì¤ò½ü¤½é¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿º¸ÏÓ¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Þ¤Ç£¶£³ËÜÎÝÂÇ¤Ç£±£²µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Î½ÅÎÌÂÇÀþ¡£Á°Æü£³£°Æü¤Ë¤Ï¡Ö½éµå¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Æþ¤ê¤òµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£