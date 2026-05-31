»³Ãæ¤µ¤ï¤ª¡¡¹Åç¸ø±é¤ÎÅöÆüÃæ»ß¤òÈ¯É½¡¡¹¢Æ¬±ê¤ÇÀ¼¤¬½Ð¤Å¤é¤¯¶ì½Â¤Î·èÃÇ¡Ö¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡25Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Öthe pillows¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³Ãæ¤µ¤ï¤ª¤¬31Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤Î¹Åç¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹¢Æ¬±ê¤Î¤¿¤áÀ¼¤¬½Ð¤Å¤é¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±X¤Ç¡ÖËÜÆü¡¢³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ø»³Ãæ¤µ¤ï¤ª¡õELPIS Daydream again tour¡Ù¹Åç¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¸ø±é¤Ï¡¢»³Ãæ¤µ¤ï¤ª¤¬¹¢Æ¬±ê¤Ë¤è¤êÀ¼¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë½Ð¤º¡¢ËÜÍè¤Î¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º¸ø±é¤òÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢³«ºÅÄ¾Á°¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¿¶ÂØ¸ø±é¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ´À°Ãæ¤Ç·èÄê¼¡ÂèÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏËÜ¿Í¤Î´õË¾¤Ç³«±é»þ´Ö¤«¤é¿ô¶Ê±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£²Î¾§¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£±éÁÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´Õ¾Þ¤·¤Æ¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ê¤É¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£