¥Î¥ê¥¹¤¬Âç²ñ¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÄÌ»»£²£´¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤êÄÌ»»£¹¾¡ÌÜ¡¡£µÂÇº¹£²°Ì¤Î±ÊÌîÎµÂÀÏº¡¢ÊÆÂôÏ¡¤È¤È¤â¤ËÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÀÚÉä³ÍÆÀ
¢¡ÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¢¦¥ß¥º¥Î¥ª¡¼¥×¥ó¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£³£±Æü¡¢²¬»³¡¦£Ê£Æ£ÅÀ¥¸ÍÆâ³¤£Ç£Ã¡¢£·£´£¸£°¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Î¥ê¥¹¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤¬£·¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î£¶£µ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÄÌ»»£²£´¥¢¥ó¥À¡¼¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢£²£µÇ¯¥Ï¥Ê¶ä¹Ô¥¤¥ó¥Ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë°ÊÍè¤ÎÄÌ»»£¹¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï£²£°£°£°Ëü±ß¡£
¡¡£µÂÇº¹¤Î£²°Ì¤ËÂ³¤¤¤¿±ÊÌîÎµÂÀÏº¡Ê¡Ë¡¢ÊÆÂôÏ¡¡Ê¡Ë¤Þ¤Ç¤Î£³¿Í¤¬Á´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê£··î£±£¶¡Á£±£¹Æü¡¢±Ñ¥í¥¤¥ä¥ë¥Ð¡¼¥¯¥Ç¡¼¥ë£Ç£Ã¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»£±£¶¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£´°Ì¤ËÈæ²Å°ìµ®¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¢ÌÚ²¼ÎÇ²ð¡Ê£Á£Ë£Ò£á£ã£é£î£ç¡Ë¡¢¾®Ê¿ÃÒ¡Ê£Á£ä£í£é£ò£á£ì¡Ë¡£ÄÌ»»£±£²¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£·°Ì¤ËÎëÌÚ³¤ÅÍ¡Ê¥È¡¼¥·¥ó¡¦¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¡Ë¡¢À¸¸»»ûÎ¶·û¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£