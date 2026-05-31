²òÂÎÃæ¤ÎÂÎ°é´Û¤Ë±ÇÁüÅê±Æ¡¡ÊÝÂ¸µá¤á¡ÖÀÅ¤«¤Ê¹³µÄ¡×
¡¡À¤³¦Åª·úÃÛ²È¤Î¸ÎÃ°²¼·ò»°»á¤¬Àß·×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¡Ê¹â¾¾»Ô¡Ë¤ÎµðÂç¤Ê³°ÊÉ¤Ë5·î²¼½Ü¤ÎÌë¡¢¡ÖSave¡¡the¡¡Boat¡¡Gym¡×¡ÊÁ¥¤ÎÂÎ°é´Û¤òµß¤¨¡Ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÅê±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡1964Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¡¢¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯ÆÃÄ§Åª¤Ê³°´Ñ¤«¤é¡ÖÁ¥¤ÎÂÎ°é´Û¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ï·µà²½¤Î¤¿¤á¸©¤Ïº£Ç¯4·î¡¢²òÂÎ¹©»ö¤ËÃå¼ê¡£Åê±Æ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ökentaimapping¡×¤Ç¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µìÂÎ°é´Û¤ÎÊÝÂ¸¤òµá¤á¤ë½»Ì±¤é¤Ë¤è¤ë¡ÖÀÅ¤«¤Ê¹³µÄ¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡5·î26Æü¸á¸å8»þÁ°¤«¤éÌó30Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÂ¾¡¢·úÀßÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£