°ÂÅÄÈþº»»Ò¡¢¾×·âÈ¯¸À¡ÖÂå¼Õ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ç¡£¤ªÊ¢²õ¤¹¤Î¤â¹¥¤¤Ç¡×Â¾¿Í¤Ë¤ÏÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤É¬¼ûÉÊ¤ò¹ðÇò
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È°ÂÅÄÈþº»»Ò¡Ê44¡Ë¤¬31ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¡ÊÆüÍËÁ°11¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹âÅÄ½ã¼¡¤Ë¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¤À¤Í¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ¾¿Í¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤»ä¤À¤±¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¡£°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¿É¤¤¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£¿É¥é¡¼¥á¥ó¤È¤«¡¢Ìô¶É¤ËÇä¤Ã¤Æ¤ëËãíåÅò¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¡Ë¤È¤«¥Ö¥ë¥À¥Ã¥¯¤È¤«¡£¤½¤ì¤È¥Ó¡¼¥ë¤¬¤´Ë«Èþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤«¤é¡Ö¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó¤È¤«Æþ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¥¹¥ê¥à¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö´À¤«¤¤¤ÆÂå¼Õ¤¹¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ç¡£¤ªÊ¢²õ¤¹¤Î¤â¹¥¤¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£¶¯¤¹¤®¤ë»É·ã¤Ç¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤¬Íð¤ì¤ë¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¤Î·ã¿É¹¥¤¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¹âÅÄ¤ä¶¦±é¿Ø¤Ë¶Ã¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤Ï·ã¿É¾¦ÉÊ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤·¤Æ¡Ö¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¡¦LEE¤Î¿É¤µ¡ß30ÇÜ¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö»ä¤âÈþº»»Ò¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ó¡£¤¹¤´¤¤¿É¤¤¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡£¿©¤Ù¤Æ¤â¤À¤¨¤ÆÍÙ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©30ÇÜ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡¢º£ÅÙ¸«¤Ä¤±¤¿¤éÇã¤Ã¤È¤¯¡ª¡×¤ÈÌóÂ«¤·¡¢°ÂÅÄ¤ò¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¤ª¤ª¤¤Ë¡Á¡ª¡×¤È´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¡£