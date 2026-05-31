¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®£µÇ¯ÌÜ¡¦ÉÙÅÄÎ¶¤¬£²²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê
¢¡¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£³£±Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÉÙÅÄÎ¶Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢£²²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï£²»à¤«¤éÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤ºÃ«Ã¼¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÆâÌî¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡£²²ó¤Ï¥³¥ó¥¹¥¨¥°¥é¡¢É´ºê¤ò£³µå¤Ç¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯ÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢Â³¤¯»³ÅÄ¤ò¹â¤á£±£´£¶¥¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÙÅÄ¤Ï°éÀ®£µÇ¯ÌÜº¸ÏÓ¡£¤³¤ÎÆü¤¬£²·³¤Çº£µ¨£²»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃÝ£²·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡££³·³¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤ÏÃæ·Ñ¤®¿Ø¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»î¹ç¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£