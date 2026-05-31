Â¼¾å½¡Î´¤¬Î¥Ã¦¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¡À¾ÅÄÎ¦Éâ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼½é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¸«¤»¤ë¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï4Ï¢¾¡
¡þMLB ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ 7-1 ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡¢¥ì¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
Á°Æü¤Î»î¹ç¤ÇÉé½ý¤·¡¢¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¡£¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤¬Î¥Ã¦¤¹¤ëÃæ¡¢À¾ÅÄÎ¦ÉâÁª¼ê¤¬Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ»þ´Ö26Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼½é¾º³Ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÀ¾ÅÄÁª¼ê¡£Æ±Æü¤«¤é¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±31Æü¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ç6»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö9ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£2ÂÇÀÊÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï²÷²»¤¬¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7²ó¤Ë2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂè3ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢½é²ó¤«¤éÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë4Ï¢¾¡¡£À¾ÅÄÁª¼ê¤ÏÁ°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÂÇÅÀ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£