¤Ú¤³¤Ñ¤Î¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¡¢¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Íò¥á¥ó¥Ð¡¼ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤ª¸«¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤Ú¤³¤Ñ¤Î¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¡Ê38¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤ÎTokyo FM¡ÖMUSIC¥·¥åTATION¡×¤Ë½Ð±é¡£¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Íò¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¤Ï31Æü¤Ë³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ëÍò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¥Ë¥Î¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤Í¡¢Ý¯°æ¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Í¡£¸À¤Ã¤¿¤é¾¾½á¤â¡¢ÁêÍÕ·¯¤âÂçÌî·¯¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¡£Íò¤¬Á´°÷Âç¹¥¤¤Ê¤Î¡£Ã¯¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤Íò¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¤Ï¡ÖÍò¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ÏÈÖÁÈ¤´°ì½ï¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ÇËÍ¤Î¹¥¤¤ÊÆü¥Æ¥ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿ÉÂ±¡Àêµò·Ï¤Î¤Í¡¢¤ä¤Ä¤È¤«¤âÝ¯°ææÆ¤¯¤ó¤¬¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ù¤Ë¥²¥¹¥ÈÍè¤¿¤È¤¤Ë¡ØËÜÅöÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Í¡¢¾¾½á¡Ê¾¾ËÜ½á¡Ë¤µ¤ó¤À¤±¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Ç¤â¤ª¸«¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢OK¤È¤·¤Þ¤¹¡£Íò¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£