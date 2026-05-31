¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤¬¿À¤¹¤®¤ë¡×¿À¸Í¡¦ÂçÇ÷¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿ÁÇÁá¤¤¡ÈÊÖµå¡É¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ä¤í¤Ê¤¡¡×
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Û¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í 5¡Ý0 ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ê5·î30Æü¡¿¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿ÁÇÁá¤¤ÊÖµå
¡¡¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤¬¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤ò±é½Ð¤·¤¿¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËÁÇÁá¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿À²á¤®¤ë¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¤Ï5·î30Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Î1¡¢2°Ì·èÄêÀïÂè¤Î1Àï¤Ç¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¡£5¡Ý0¤Ç²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤¿¤Î¤¬¡¢1¡¼0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿50Ê¬¤ÎÆÀÅÀ¤À¡£
¡¡¿À¸Í¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ÎMFÉðÆ£²Åµª¤òÁÀ¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ÇÁ°¿Ê¤¹¤ë¤È¡¢¼¯Åç¿ØÆâ¤ÇDF°ÂÀ¾¹¬µ±¤Î¥é¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÉðÆ£¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤Ë¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤«¤éÁÇÁá¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¼¯Åç¼éÈ÷¿Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬À°¤¦Á°¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÂçÇ÷Í¦Ìé¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÉðÆ£¤ÈÂçÇ÷¤Ë¤è¤ëÁÇÁá¤¤¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤ÎÏ¢·¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤ÎÁÇÁá¤¤ÊÖµå¤Ë¤âSNS¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈ´¤±ÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤Í¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤Î»Ò¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ä¤í¤Ê¤¡¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥½¥óÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¡×¡ÖÈà¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤¬¿À¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤¬ÉðÆ£¤ÈÂçÇ÷¤ÎÎ¾Áª¼ê¤ÈµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¿À¸Í¤Î²÷¾¡¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤¿Î©Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ë