º£Ìë¤Î¡Ø10²óÀÚ¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤Ê¤¤ÌÚ¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£ÆÍÁ³¤ÎÍÜÊì¤ÈÍÜ·»¤ÎÍèÆü¡£¥Û¥Æ¥ëÇÑ¶È¤Î´íµ¡¤Ë¥ß¥ó¥½¥¯¤Ï¤¢¤ë·èÃÇ¤ò¡Ä¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¡ä
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ç¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¢»ÖÂº½ß¼ç±é¡Ø10²óÀÚ¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤Ê¤¤ÌÚ¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ30Ê¬¡Á¡Ë¡£Âè8ÏÃ¡ÖÂÐ·è¤Î»þ¡×¤¬5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÜ·»Ž¥¥Ò¥¹¥ó¡Ê¥¥à¡¦¥É¥ï¥ó¤µ¤ó¡Ë¤Ë¤âÎä¤¿¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡½¡½
ÍÄ¤¤º¢¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤ò¼º¤¤¡¢´Ú¹ñÍ¿ô¤ÎºâÈ¶¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÇ¯ ¥¥à¡¦¥ß¥ó¥½¥¯/ÀÄÌÚ¾È¡£
¸å·Ñ¼Ô¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÍÜÉã¤Î»à¸å¡¢¼ºµÓ¡£´Ú¹ñ¤Î²È¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£
Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÍÄ¤¤º¢¤ËÉã¿Æ¤ò»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢ÉÏ¤·¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨°å»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿ ²ÏÀ¥Åí»Ò¡£
¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸Èá¤·¤¤ÁÛ¤¤¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤µ¤»¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤Î¿®Ç°¤Î¤â¤ÈÆü¡¹·üÌ¿¤ËÌ¿¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç½Ð²ñ¤¦¥ß¥ó¥½¥¯¤ÈÅí»Ò¡£
¤¬¡¢¤³¤Î»þ¡¢Æó¿Í¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢Æó¿Í¤Ï¤È¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡£
¡Ø10²óÀÚ¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤Ê¤¤ÌÚ¤Ï¤Ê¤¤¡Ù ¡á¤É¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤â¡¢²¿ÅÙ¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¤ì¤ÐÉ¬¤ºÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´Ú¹ñ¤Î¤³¤È¤ï¤¶¡£
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬Æó¿Í¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡Ä¡Ä¡£
¤½¤Î»ö¼Â¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢23Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñ¤ÎÊÉ¤â±Û¤¨¤Æ¡¢Æó¿Í¤Ï¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤·¤«¤·¡¢Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤»îÎý¤¬¼¡¡¹¤È¹ß¤ê¤«¤«¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
*****
¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥½¥¯/ÀÄÌÚ¾È¤ò»ÖÂº½ß¡¢¥ß¥ó¥½¥¯¤È¼æ¤«¤ì¤¢¤¦²ÏÀ¥Åí»Ò¤ò¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡¢Åí»Ò¤ËÎø¿´¤òÊú¤¯¸æÁâ»Ê¡¦»³¾ëÂó¿Í¤òµþËÜÂç²æ¡¢Ææ¤ÎÎá¾î¡¦¿·³¤±ÇÎ¤¤òÄ¹ßÀ¤Í¤ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
¼çÂê²Î¤ÏºòÇ¯25¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò¤à¤«¤¨¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈAI¤¬¡¢ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡ØIt¡Çs You¡Ù¡£
ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø10²óÀÚ¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤Ê¤¤ÌÚ¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¡ãÁ°²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¡Ö10²óÀÚ¤Ã¤Æ¤âÅÝ¤ì¤Ê¤¤ÌÚ¤Ï¤¢¤ë¡£Á´Éô¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤¯¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£
ÍýÁÛ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌ´¸«¤ë´Ú¹ñ¤ÎºâÈ¶¸æÁâ»Ê¥¥à¡¦¥ß¥ó¥½¥¯/ÀÄÌÚ¾È¤Ë¡¢Îø¿Í¤Ç¿ÇÎÅ½ê¤Î°å»Õ¡¦²ÏÀ¥Åí»Ò¤¬¹ð¤²¤¿ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¡£
¥ß¥ó¥½¥¯¤ò¥Õ¥¡¥ó¥°¥à¤«¤éÄÉÊü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍÜÊì¡¦¥¥ç¥ó¥Õ¥¡¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥å¥ê¥ç¥ó¤µ¤ó¡Ë¤ÎËÅÎ¬¤òÃÎ¤Ã¤¿Åí»Ò¤Ï¡¢¥ß¥ó¥½¥¯¤ÎÌ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¼«¤é¿È¤ò°ú¤¡¢°ì¿Í¡¢ÎÞ¤ËÊë¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÅí»Ò¤Î¿¿°Õ¤òÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤¤¥ß¥ó¥½¥¯¤Ë¡¢¸µº§Ìó¼Ô¡¦¿·³¤±ÇÎ¤¡ÊÄ¹ßÀ¤Í¤ë¤µ¤ó¡Ë¤¬ºÆ¤ÓÀÜ¶á¡¢¥Õ¥¡¥ó¥°¥à¥Û¥Æ¥ë¥È¡¼¥¥ç¡¼¤ò¤Ä¤Ö¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥¥ç¥ó¥Õ¥¡¤ÎÆ°¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
Åìµþ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢½¾¶È°÷¤ÏÁ´°÷²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ°ÍÉ¤¹¤ë¥ß¥ó¥½¥¯¤Ë¡¢±ÇÎ¤¤Ï¡Ö»ä¤Ê¤é¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤â¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤â½õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÉü±ï¤òÇ÷¤ê¡½¡½¡£
°ìÊý¡¢Åí»Ò¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦»³¾ëÂó¿Í¡ÊµþËÜÂç²æ¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢¿ÇÎÅ½ê¤Î»ñ¶â·«¤ê¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë±¡Ä¹¡¦É÷¸«¿Ê¡Ê¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤µ¤ó¡Ë¤Ë¡¢¿ÇÎÅ½ê¤ò»³¾ëµÇ°ÉÂ±¡¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈÉÂ±¡¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¡£
¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈÉÂ±¡¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ª¶â¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿°åÎÅ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢·Ð±Ä¤Î°ÂÄê²½¤ò¿Þ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤³¤É¤â¿©Æ²¡Ù¤ò¼êÊü¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ëÂó¿Í¡£
É÷¸«¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤Ë¸å¤íÈ±¤ò°ú¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö²¿¤«¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Äü¤á¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÃÇÄ²¤Î»×¤¤¤Ç·èÃÇ¡Ä¡Ä¡£
Åí»Ò¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ëµï¾ì½ê¡Ø¤³¤É¤â¿©Æ²¡Ù¤¬¡¢ÊÄº¿¤Î´íµ¡¤Ë¡½¡½¡£
ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø10²óÀÚ¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤Ê¤¤ÌÚ¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¡ãÂè8ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¤Ä¤¤¤ËÂÐ·è¤Î»þ¡ª
ÍýÁÛ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌ´¸«¤ë´Ú¹ñ¤ÎºâÈ¶¸æÁâ»Ê¥¥à¡¦¥ß¥ó¥½¥¯/ÀÄÌÚ¾È¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃç´Ö¤È¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÍÜÊì¡¦¥¥ç¥ó¥Õ¥¡¤ÈÍÜ·»¡¦¥Ò¥¹¥ó¡Ê¥¥à¡¦¥É¥ï¥ó¤µ¤ó¡Ë¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¡£
¿ÇÎÅ½ê¤Î°å»Õ¡¦²ÏÀ¥Åí»Ò¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬²ò·è¤Ç¤¤¿»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤È¤³¤í¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢´Ú¹ñ¤ØÎ¹Î©¤È¤¦¤È¤¹¤ëÌðÀè¡¢¥¥ç¥ó¥Õ¥¡¤È¥Ò¥¹¥ó¤¬¶ÛµÞÍèÆü¡ª
£²¿Í¤¬»ë»¡¤ËÍè¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î½¾¶È°÷¤¿¤Á¤ÏÂç¹²¤Æ¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥¹¥È¥é¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤ë½¾¶È°÷¤¿¤Á¤ò¡¢¥ß¥ó¥½¥¯¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢¥¥ç¥ó¥Õ¥¡¡¢¥Ò¥¹¥ó¤ÈÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£
¥ß¥ó¥½¥¯¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÁ´¤¯¼ª¤òÂß¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¥¥ç¥ó¥Õ¥¡¤Ï¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥°¥à¥Û¥Æ¥ë¥È¡¼¥¥ç¡¼¤ÎÊÄ¶È¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¡ª
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡Ä¡Ä¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¡©¡×¡£¥¥ç¥ó¥Õ¥¡¤¬¼«Ê¬¤òÅ°ÄìÅª¤ËÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ß¥ó¥½¥¯¤Ï¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃç´Ö¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¥ß¥ó¥½¥¯¤Ï¡¢¤¢¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤¬¡½¡½¡£