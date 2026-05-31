¥í¡¼¥½¥ó¡ÈÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÉÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂè1ÃÆ¤Þ¤È¤á¡ª¡¡²áµîºÇÂçÌó63¡óÁý¤Î¡Ö¥½¡¼¥¹¾Æ¤½¤Ð¡×¤Ê¤ÉÈ¯Çä
¡¡¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¤Ï¡¢6·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é4½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖÄ¶¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤¹¤®¡ª¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¡£º£²ó¤Ï6·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÂè1ÃÆ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²áµîºÇÂç¤ÎÌó63¡óÁýÎÌ¡ª ¡È¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÆü¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥½¡¼¥¹¾Æ¤½¤Ð¡×
¢£Âè1ÃÆ¤ÏÁ´12¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì
¡¡º£²ó¡ÖÄ¶¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤¹¤®¡ª¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×Âè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²Á³Ê¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ½ÅÎÌ¤òÁýÎÌ¤·¤¿¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ä¡¢2¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¹ç¤ï¤»¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ê¤É¡¢¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊÁ´12¼ïÎà¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¤Ï¡¢½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÁí½ÅÎÌ¤òÌó51¡óÁý¤ä¤·¤¿¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¡ª¹âºÚ¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤ä¡¢¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¡ª¥Ï¥à¥µ¥ó¥É¡×¡¢¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¡ª¤Ç¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó Ì´¤ÎMIX 6¸ÄÆþ¡×¡¢¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡×¤Ê¤É¡¢¥é¥ó¥Á¤ËºÇÅ¬¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ê¡Ö¹ç¤ï¤»¤¹¤®¡ª¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¡õ¥È¥Þ¥È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¥¿¡×¤ä¡¢¡Ö¹ç¤ï¤»¤¹¤®¡ª¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡õÎµÅÄ¡ß¥á¥ó¥ÁÊÛÅö¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤ò2ÇÜ»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö´Å¤¹¤® °û¤àÎä¤ä¤·¤¼¤ó¤¶¤¤¡×¤äÌ£¤ï¤¤¤òÌó51¡óÇ»¤¯¤·¤¿¡ÖÇ»¤¹¤® Ä¶ÆÃÇ»¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡È¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÆü¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²Á³Ê¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ²áµîºÇÂç¤ÎÌó63¡óÁýÎÌ¤·¤¿¡Ö¥½¡¼¥¹¾Æ¤½¤Ð 63¡óÁýÎÌ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÁÏ¶Èº×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëµÍ¤á¤¹¤®¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖÊ¡ÂÞ¡Ê¤ª²Û»Ò¡¦Â¨ÀÊÌÍÅùµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡Ë¡×¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²áµîºÇÂç¤ÎÌó63¡óÁýÎÌ¡ª ¡È¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÆü¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥½¡¼¥¹¾Æ¤½¤Ð¡×
¢£Âè1ÃÆ¤ÏÁ´12¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì
¡¡º£²ó¡ÖÄ¶¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤¹¤®¡ª¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×Âè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²Á³Ê¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ½ÅÎÌ¤òÁýÎÌ¤·¤¿¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ä¡¢2¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¹ç¤ï¤»¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ê¤É¡¢¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊÁ´12¼ïÎà¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ê¡Ö¹ç¤ï¤»¤¹¤®¡ª¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¡õ¥È¥Þ¥È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¥¿¡×¤ä¡¢¡Ö¹ç¤ï¤»¤¹¤®¡ª¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡õÎµÅÄ¡ß¥á¥ó¥ÁÊÛÅö¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤ò2ÇÜ»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö´Å¤¹¤® °û¤àÎä¤ä¤·¤¼¤ó¤¶¤¤¡×¤äÌ£¤ï¤¤¤òÌó51¡óÇ»¤¯¤·¤¿¡ÖÇ»¤¹¤® Ä¶ÆÃÇ»¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡È¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÆü¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²Á³Ê¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ²áµîºÇÂç¤ÎÌó63¡óÁýÎÌ¤·¤¿¡Ö¥½¡¼¥¹¾Æ¤½¤Ð 63¡óÁýÎÌ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÁÏ¶Èº×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëµÍ¤á¤¹¤®¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖÊ¡ÂÞ¡Ê¤ª²Û»Ò¡¦Â¨ÀÊÌÍÅùµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡Ë¡×¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£