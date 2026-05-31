¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢LUNA SEA¿¿Ìð¤µ¤ó¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ë»²Îó¡¡¸¥²Ö¤Î¾ìÌÌ¤Ç¶Ã¤¤â¡ÖËÜÅö¤Ë²¶¤¿¤Á¤«¡Ä¡Ä¡©¡×
¡¡¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPODCAST ¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷°µ½Ì·×²è¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË18»þº¢ÇÛ¿®¡Ë¡£ºÇ¿·²ó¡Öep.240 ¥È¥é¥ó¥×·×²è¡×¤¬5·î29Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖEternal MeLoDy¥»¥Ã¥È¡×¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¼Ì¿¿¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÉÛÀî¤¬¡¢2·î17Æü¤Ë56ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉLUNA SEA¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ë»²Îó¤·¤¿ºÝ¤Î½ÐÍè»ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éLUNA SEA¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦ÉÛÀî¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿CD¤ÏLUNA SEA¤Î¡ØDESIRE¡Ù¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ´ë²è¤Ç¡ØGACHI SEA¡Ù¤È¤·¤Æ¿¿Ìð¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÏLUNA SEA¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿¤éÉ¬¤º¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤ÊÊý¡×¤Ê¤É¤È»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÃ¤ÏÅöÆü¤Î¤ß¤Á¤ª¤ÎÉþÁõ¤Ë¡£ÉÛÀî¤ÏÁÓÉþ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ß¤Á¤ª¤Ï¥·¥ï¤À¤é¤±¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Î¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤Ç¸½¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤ëÀÖ¤¤¥¥ã¥Ã¥×¡×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÛÀî¤Ï¹²¤Æ¤ÆË¹»Ò¤ò³°¤µ¤»¤¿¡£²ñ¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢Æþ¸ý¤ÎÀè¤Ë¤ÏÂçÀª¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬ÂÔµ¡¡£¡Ö¤³¤³¤ò³«¤±¤¿¤é¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÊý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¤ËÈâ¤¬³«¤¡¢Ìµ¿ô¤Î¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÆþ¾ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉÛÀî¤Ï¡ÖÀÖ¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤ÇÍè¤Æ¤¿¤é´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¸¥²Ö¤Î¾ìÌÌ¡£3ÎóÌÜ¤È¤¤¤¦Á°Êý¤ÎÀÊ¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Ï¡¢¤ªÊÌ¤ì²ñ¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¿ÆÂ²¤äLUNA SEA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸¥²Ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¿ÆÂ²¡¢Â³¤¤¤ÆLUNA SEA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸¥²Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢»²Îó¼Ô¤Ø°ìÎé¤·¤ÆÀÊ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¼¡¤ËÁ°Êý¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬½çÈÖ¤Ë¸¥²Ö¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Á°Êý¤ËºÂ¤ëÃøÌ¾¿Í¤¿¤Á¤Î¸¥²Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÉÛÀî¤ÏÅö»þ¤Î½çÈÖ¤ò¡Ö¼¡¡¢ÃæÂ¼¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡£¼¡¡¢THE YELLOW MONKEY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¡£¼¡¡¢TM¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÀ¾Àîµ®¶µ¤µ¤ó¡£¼¡¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë²¶¤¿¤Á¤«¡Ä¡Ä¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸å¤Ë¤ÏSOPHIA¤Î¾¾²¬½¼¤äÁêÀî¼·À¥¤é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¶´¤Þ¤ì¤ë¡©¤½¤³¤Ë²¶¤¿¤Á¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤ß¤Á¤ª¤â¡ÖÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÊ¿µ¤¤Ê¤Õ¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¶ÛÄ¥¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÉÛÀî¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÀÖ¤¤Ë¹»ÒÈï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£Àé¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤¿Ãæ¤Ç°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖEternal MeLoDy¥»¥Ã¥È¡×¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¼Ì¿¿¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÉÛÀî¤¬¡¢2·î17Æü¤Ë56ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉLUNA SEA¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ë»²Îó¤·¤¿ºÝ¤Î½ÐÍè»ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éLUNA SEA¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦ÉÛÀî¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿CD¤ÏLUNA SEA¤Î¡ØDESIRE¡Ù¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ´ë²è¤Ç¡ØGACHI SEA¡Ù¤È¤·¤Æ¿¿Ìð¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÏLUNA SEA¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿¤éÉ¬¤º¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤ÊÊý¡×¤Ê¤É¤È»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¸¥²Ö¤Î¾ìÌÌ¡£3ÎóÌÜ¤È¤¤¤¦Á°Êý¤ÎÀÊ¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Ï¡¢¤ªÊÌ¤ì²ñ¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¿ÆÂ²¤äLUNA SEA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸¥²Ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¿ÆÂ²¡¢Â³¤¤¤ÆLUNA SEA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸¥²Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢»²Îó¼Ô¤Ø°ìÎé¤·¤ÆÀÊ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¼¡¤ËÁ°Êý¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬½çÈÖ¤Ë¸¥²Ö¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Á°Êý¤ËºÂ¤ëÃøÌ¾¿Í¤¿¤Á¤Î¸¥²Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÉÛÀî¤ÏÅö»þ¤Î½çÈÖ¤ò¡Ö¼¡¡¢ÃæÂ¼¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡£¼¡¡¢THE YELLOW MONKEY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¡£¼¡¡¢TM¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÀ¾Àîµ®¶µ¤µ¤ó¡£¼¡¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë²¶¤¿¤Á¤«¡Ä¡Ä¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸å¤Ë¤ÏSOPHIA¤Î¾¾²¬½¼¤äÁêÀî¼·À¥¤é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¶´¤Þ¤ì¤ë¡©¤½¤³¤Ë²¶¤¿¤Á¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤ß¤Á¤ª¤â¡ÖÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÊ¿µ¤¤Ê¤Õ¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¶ÛÄ¥¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÉÛÀî¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÀÖ¤¤Ë¹»ÒÈï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£Àé¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤¿Ãæ¤Ç°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£