¤ï¤é¤Ó±à¶á¤¯¤Ç¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¡¡ÁøÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿78ºÐÃËÀ¤ÈÈ½ÌÀ¡¡
º£·î£²£·Æü¡¢»³·Á¸©Äá²¬»Ô¤Î´Ñ¸÷¤ï¤é¤Ó±à¤Ë¤ï¤é¤ÓºÎ¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿£·£¸ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬£³£±Æü¸áÁ°¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Í·º´Ä®¤Ë½»¤à£·£¸ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ïº£·î£²£·Æü¸áÁ°£±£°»þ¤´¤í¤«¤éºÊ¤ÈÃÎ¿Í¤È3¿Í¤ÇÄá²¬»ÔÌÚÌîËó¡Ê¤¤Î¤Þ¤¿¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡Ö°ìËÜÌÚ´Ñ¸÷¤ï¤é¤Ó±à¡×¤òË¬¤ì¡¢¤ï¤é¤ÓºÎ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃËÀ¤ÏÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤â½¸¹ç¾ì½ê¤ËÌá¤é¤º¡¢¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤¬£²£·Æü¤«¤éÃËÀ¤Î¹ÔÊý¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÜº÷£µÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¤ç¤¦¤âÄ«¤«¤é¤ï¤é¤Ó±àÉÕ¶á¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸áÁ°£·»þ£²£°Ê¬¤´¤í¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìËÜÌÚ¤ï¤é¤Ó±à¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤éÀ¾¤ËÌó£¶£°£°¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿Âô¤Ç¡¢¶Ä¸þ¤±¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤ÎÂÎ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£