º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡5²ó¤Þ¤Ç1¼ºÅÀ¤Ç4¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¡¡Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿22È¯¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡ª
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡½ ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2026Ç¯5·î30Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Îºòµ¨15¾¡º¸ÏÓ¥ë¥µ¥ë¥É¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ç¡¢5²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇ1»Íµå6»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤Æ4¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢1ÈÖ¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ø¤Î8µåÌÜ¤¬100.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.1¥¥í¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£µ¨½é¤ÎµåÂ®100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.9¥¥í¡ËÄ¶¤¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¸å¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿22ËÜÎÝÂÇ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡2²ó¡¢5ÈÖ¡¦¥Ü¡¼¥à¤Ë98.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159.2¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¡¢ÀèÀ©¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£¤½¤Î¸å¤Ï7ÈÖ¡¦¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ë100.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.6¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤É2»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1¡½1¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿3²ó¤Ï¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤«¤é99.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159.8¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤Ç2ÂÇÀÊÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É3¼ÔËÞÂà¡£4²ó¤â3¿Í¤ÇÊÒ¤Å¤±¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4²ó¤Ë¥¨¥¹¥Ô¥Ê¥ë¤Îµ¾Èô¤Ç2¡½1¤È¾¡¤Á±Û¤·¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï5²ó¤â3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢2²ó¤ÎÈïÃÆ¸å¤Ï12¿ÍÏ¢Â³¤Ç¥¢¥¦¥È¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤Þ¤Ç9»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ3¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.93¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£