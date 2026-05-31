¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤¬2Ï¢ÇÆ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°ìÉô¤¬Ë½ÅÌ²½ 400¿Í°Ê¾å¹´Â«¡¡·Ù»¡´±8000¿Í°Ê¾åÇÛÈ÷¤Ç¸·²üÂÖÀª¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑCL
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤¬2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ï´¿´î¤ËÊ¨¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ìÉô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Ë½ÅÌ²½¤·¡¢400¿Í°Ê¾å¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤¬2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¡¢¥Ñ¥ê¤ÎÃæ¿´Éô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
PKÀï¤ÎËö¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤·¤¿¡£
¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼
¡Ö2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÍ¥¾¡¤À¡¢¥Ñ¥êËüºÐ¡ª¡×
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìë¤Ç¤¹¡¢2Ï¢ÇÆ¤è¤¯¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥ê¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤¬µîÇ¯Í¥¾¡¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Ë½ÅÌ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¼þÊÕ¤Ë¤Ï·Ù»¡´±¤¬8000¿Í°Ê¾åÇÛÈ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¸·²üÂÖÀª¤¬¤È¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤â°ìÉô¤¬Ë½ÅÌ²½¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆâÁê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë416¿Í¤ò¹´Â«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£