½÷¤Î»Ò¤Î½ÉÂê¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤òÂÔ¤ÄÇ¢ª¾²¤Î¾å¤Ç¡Ä¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯°¦¤ª¤·¤¤¡Ø·òµ¤¤Ê¸÷·Ê¡Ù¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á
½ÉÂê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤µ¤ó¤Î²£¤Ç¡¢¾²¤Ë¶Ä¸þ¤±¤Ç¿²Å¾¤ó¤Ç¤¤¤ëÇ¤µ¤ó¡£½ÉÂê¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÂç¿Í¤·¤¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£Æ°²è¤Ï2.4Ëü²ó°Ê¾å¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡ÖÆü¾ï¤³¤½ºÇ¹â¤Î¥É¥é¥Þ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö½ÉÂê½ª¤ï¤ë¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ·òµ¤～¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§½÷¤Î»Ò¤Î½ÉÂê¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤òÂÔ¤ÄÇ¢ª¾²¤Î¾å¤Ç¡Ä¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯°¦¤ª¤·¤¤¡Ø·òµ¤¤Ê¸÷·Ê¡Ù¡Û
Í·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤òÂÔ¤ÄÇ
YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¤Ë¤ã¤³Êª¸ì¡×¤µ¤Þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¤Ë¤ã¤³¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ª¤Æ¤ó¤Ð¤Ç¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ì¼¤µ¤ó¤¬½ÉÂê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤Ë¤ã¤³¤Á¤ã¤ó¤¬Í·¤ó¤ÇÍß¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤¤Ë¤ã¤³¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢º£¤Ï¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¾²¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤ÆÂç¿Í¤·¤¯½ÉÂê¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤Þ¤À¤«¤Êー¡×¤È¸À¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿²Å¾¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¤¤Ë¤ã¤³¤Á¤ã¤ó
¿ôÊ¬¸å¡¢¾¯¤·Ë°¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤ªÊ¢¤òÅ·°æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¢¤ª¤à¤±¤Î¾õÂÖ¤Ç¿²Å¾¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÌÜÀþ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¶Ä¸þ¤±¤Ë¿²Å¾¤¬¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤Ë¤ã¤³¤Á¤ã¤ó¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿Ì¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Âç¿Í¤·¤¯Ì¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ°Î¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Í·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·
Ì¼¤µ¤ó¤Ï¤¤Ë¤ã¤³¤Á¤ã¤ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤âÍ·¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤òÃµ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤¤Ë¤ã¤³¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¾¯¤·¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤ÇÄÞ¤ò¸¦¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
Ì¼¤µ¤ó¤Ï¡¢½ÉÂê¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤Ë¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤è¤¦¡£¤¤Ë¤ã¤³¤Á¤ã¤ó¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¹½¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤ÆÂç¿Í¤·¤¯Ì¼¤µ¤ó¤Î½ÉÂê¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤¤Ë¤ã¤³¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢YouTube¤Ç2.4Ëü²ó°Ê¾å¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡ÖÁá¤¯Í·¤Ó¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¼¡½÷¤µ¤ó¤â¡¢¤¤Ë¤ã¤Á¤ã¤ó¤½¤Ð¤Á¤ã¤ó¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¡Ö¤¤Ë¤ã¤Á¤ã¤ó¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ëw ½ÉÂê½ª¤ï¤ë¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ·òµ¤～¡×¡Ö°ìÊ¬°ìÉÃÂ¤ê¤È¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ÎÆü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¤Ë¤ã¤³Êª¸ì¡×¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤¤Ë¤ã¤³¤Á¤ã¤ó¤È¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤½¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ°²è¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¤Ë¤ã¤³Êª¸ì¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¹â¶¶¡¡¼Â²Ä»Ò
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£