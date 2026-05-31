Ç¤¬¡ØÅÇ¤¤½¤¦¡Ù¤Ê¤È¤¤ËÉ½¤ì¤ë¥µ¥¤¥ó5¤Ä¡¡ÓÒÅÇ¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÂÐ±þ¤Î¥³¥Ä¤Þ¤Ç
Ç¤¬ÅÇ¤¤½¤¦¤Ê¥µ¥¤¥ó5¤Ä
Ç¤ÏÆÍÁ³ÅÇ¤¯¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾¯¤·Á°¤«¤éÂÎ¤ËÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥µ¥¤¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¹²¤Æ¤º¤Ë¤¹¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼õ¿Ç¤¬É¬Í×¤«¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ëÁ°¤Ö¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1.Æ¬¤ò²¿ÅÙ¤â²¼¤²¤ë
ÅÇ¤¯Ä¾Á°¤Ï¡¢¼ó¤òÁ°¤Ë¿¤Ð¤·¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤ëÆ°¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾²¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤ë¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯¤·Á°¤«¤¬¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÂÎÀª¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÅÇ¤¯Á°¿¨¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2.¤ªÊ¢¤¬Á°¸å¤ËÇÈÂÇ¤Ä
ÅÇ¤¯¤È¤¤Ï¤ªÊ¢¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÊ¢¤¬¾å²¼¤ËÇÈÂÇ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤¨¤º¤¯¡×Æ°¤¤Ë¶á¤¯¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂÎÁ´ÂÎ¤¬¾®¹ï¤ß¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤â¡£
¸ÆµÛ¤¬¾¯¤·¹Ó¤¯¤Ê¤ëÇ¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶»¤ä¤ªÊ¢¤ÎÆ°¤¤Ï¤è¤¯¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
3.¸ý¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò¤·¤¤ê¤ËçÓ¤á¤ë¡¦¸ý¤ò¤Ú¤Á¤ã¤Ú¤Á¤ã¤¹¤ë
ÅÇ¤µ¤¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¸ý¸µ¤ò²¿ÅÙ¤âçÓ¤á¤¿¤ê¡¢¸ý¤ò¤¯¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤ÎÅÓÃæ¤ÇµÞ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤³¤Î»ÅÁð¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¡Ö²¿¤À¤«¸ý¤¬µ¤»ý¤Á°¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¤ëÆ°¤¤Ï¡¢ÅÇ¤µ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
4.¤è¤À¤ì¤¬Áý¤¨¤ë
ÉáÃÊ¤è¤ê¸ý¸µ¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤è¤À¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡¢ÅÇ¤µ¤¤ÎÁ°¿¨¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÏÄÌ¾ï¤½¤ì¤Û¤É¤è¤À¤ì¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µÞ¤ËÁý¤¨¤¿¤È¤¤Ï¾¯¤·Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¸ý¸µ¤Î°ãÏÂ´¶¤äÅÇ¤µ¤¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5.Íî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¾ì½ê¤òÃµ¤¹
ÅÇ¤¯Á°¤ËµÞ¤Ë¥¦¥í¥¦¥í¤·»Ï¤á¤¿¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¾ì½ê¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÇ¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¶á¤¯¤ØÍè¤ÆÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÅÇ¤¯Á°¤Î¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¤¬ÓÒÅÇ¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°
Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ·è¤Þ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ÇÅÇ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¤¢¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Í½ËÉ¤ä´Ñ»¡¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¿©¸å¤¹¤°
Àª¤¤¤è¤¯¿©¤Ù¤¹¤®¤ë¤È¡¢Ì¤¾Ã²½¤Î¥Õー¥É¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÌá¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶õÊ¢¤Î¤¢¤È¤Ë°ìµ¤¤Ë¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¶õÊ¢»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤È¤
¿©»ö¤Î´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¹¤®¤ë¤È¡¢°ß»À¡ÊÆ©ÌÀ¡¦Çò¡Ë¤äÃÀ½Á¡Ê²«¿§¡¦ÎÐ¿§¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ç±ÕÂÎ¤òÅÇ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«Êý¤ä¿©»öÁ°¤Ëµ¯¤³¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Î²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤¬Â¿¤¤»þ´ü
ÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢°û¤ß¹þ¤àÌÓ¤ÎÎÌ¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÌÓ¶Ì¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤ÆÅÇ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õー¥É¤òµÞ¤ËÊÑ¤¨¤¿¤È¤
¿·¤·¤¤¥Õー¥É¤ØµÞ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡¢°ßÄ²¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÅÇ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õー¥É¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Äº®¤¼¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
²È¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Î¥³¥Ä
Ç¤¬ÅÇ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¹²¤Æ¤Æ²¿¤«¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤ºÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ë´ðËÜ¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÇ¤¤¤¿²ó¿ô¡¢»þ´Ö¡¢¿§¡¢ÆâÍÆÊª¤ò¥á¥â¤¹¤ë ÅÇ¤¤¤¿Ä¾¸å¤ÏÌµÍý¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤º¡¢¤Þ¤ºÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë ¿å¤Ï¾¯ÎÌ¤º¤ÄÍ¿¤¨¤ë Áá¿©¤¤ËÉ»ß¿©´ï¡¢¾¯ÎÌÉÑ²ó¤Î¿©»ö¡¢Äê´üÅª¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ÇÍ½ËÉ¤¹¤ë
ÅÇ¤¤¤¿¤¢¤È¤â¸µµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¿©Íß¤âÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ1²ó¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¿µ½Å¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¾ì¹ç¤Ï²ÈÄí¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤À¤±¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¼õ¿Ç¤ò¹Í¤¨¤ë¥µ¥¤¥ó
¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ØÁêÃÌ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤âÅÇ¤¯¡¢Â³¤±¤ÆÅÇ¤¯ ·ì¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë ²«¿§¤äÎÐ¤Î±ÕÂÎ¤òÅÇ¤¯ ÅÇ¤¤¤¿¤¢¤È¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë ¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¡¢²¼Î¡¤â¤¢¤ë ¤Ò¤â¤Ê¤É¤Î°ÛÊª¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
Ç¤ÏÅÇ¤¤ä¤¹¤¤Æ°Êª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÅÇ¤Êý¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Áá¤á¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤¬ÅÇ¤¤½¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤ë¡¢¤ªÊ¢¤¬ÇÈÂÇ¤Ä¡¢¸ý¤ò¤Ú¤Á¤ã¤Ú¤Á¤ã¤¹¤ë¡¢¤è¤À¤ì¤¬Áý¤¨¤ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥¤¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©¸å¤¹¤°¡¢¶õÊ¢»þ¡¢´¹ÌÓ´ü¡¢¥Õー¥ÉÊÑ¹¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤Ï¡¢ÅÇ¤¤ä¤¹¤¤¾ìÌÌ¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢·ì¤¬º®¤¸¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Î¼õ¿Ç¤ò¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÅÇ¤Êý¡×¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)