¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¡¡£±¤«·î°Ê¾åÎ¥Ã¦¤ÇÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÍîÃÀ¡ÖÌÌÇòÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£±Æü¡Ë¡¢Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Éé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡Ê£É£Ì¡ËÆþ¤ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤ÏÁ°Æü£²£¹Æü¡ÊÆ±£³£°Æü¡Ë¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ç£³²ó°ì»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢Æó¥´¥íÊ»»¦¤òËÉ¤´¤¦¤È°ìÎÝ¤ËÁ´ÎÏ¼ÀÁö¡£¥»¡¼¥Õ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¸å¤Ë°ÛÊÑ¤òÁÊ¤¨¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÂåÁö¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µ¤¤¬¤«¤ê¤À¤Ã¤¿Éé½ý¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥Ê¥Ö¥ë´ÆÆÄ¤¬¤³¤ÎÆü¡Ö¥°¥ì¡¼¥É£²¡×¤Î¶ÚÂ»½ý¤Ç¡¢Î¥Ã¦´ü´Ö¤¬¡Ö£´½µ´Ö¤«¤é£¶½µ´Ö¡×ÄøÅÙ¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ËÀâÌÀ¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±¤«·î°Ê¾å¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤Ü³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï£Í£Ì£Â°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î£²£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£´£±ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ä¹¤é¤¯ÄãÌÂ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤âÃÏ¶è¤Ç¼ó°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿¡£ÊÆµå³¦¤ò´¬¤¹þ¤à°ìÂçÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥é¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ÏÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯Ãæ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡¦Â¼¾å½¡Î´¤Ë¥Ð¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î»î¹ç¤Ï°ÊÁ°¤Û¤ÉÌÌÇòÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍîÃÀ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ë£·¡½£±¤Ç²÷¾¡¡£Ï¢¾¡¤ò¡Ö£´¡×¤Ë¿¤Ð¤·¡¢Ãù¶â¤â¡Ö£´¡×¤Þ¤ÇÁý¤ä¤·¤¿¡£»Ä¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÊ³µ¯¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡Ö¶¯ÂÇ¤ÎÆâÌî¤Î¼ã¤°ïºà¤Ç¤¢¤ëÂ¼¾å¤ò·ç¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢£··î¤Þ¤Ç¤Ï²¿¤È¤«¾è¤êÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµç¾õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£