日本野球機構(NPB)は31日の公示を発表。ソフトバンクは徐若熙投手と郄橋隆慶選手を登録し、木村大成投手と山本恵大選手を抹消しました。

今季からソフトバンクに加入している徐投手は、この日の広島戦に先発登板。1軍の直近2登板では大量失点を重ねる苦しいマウンドが続いていましたが、ファームでは直近登板で完封勝利をあげていました。1軍舞台でも自信を取り戻せるか、期待がかかります。

同じく登録された郄橋選手は、JR東日本から2025年ドラフト5位で入団した24歳のルーキー内野手。19日に抹消されて以来の2度目の昇格となります。前回昇格は出場機会が得られておらず、プロ初出場なるか注目です。なお、ファームでは46試合に出場し打率.271、1本塁打、21打点の成績を残しています。

一方で抹消となったのは、前日30日の広島戦にスタメン出場していた山本選手。3回の第2打席では相手のエラーから出塁していたものの、一塁コーチャーの本多雄一コーチに声をかけられ、そのまま代走が送られていました。ここまでは11試合に出場し、打率.290、1本塁打、2打点の成績。27日の巨人戦ではタイムリーを放ち、先制点を挙げていました。

同じく抹消となったのは、29日に今季初昇格を果たした木村投手。登板機会なく抹消となりました。ファームでは12試合に登板し、1勝0敗、防御率5.87をマークしています。